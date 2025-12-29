https://ria.ru/20251229/putin-2065295689.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере миграции
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере миграции - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере миграции
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере... РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере миграции
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при содействии МВД в сфере миграции
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере миграции.
Законом вводится новая статья в КоАП.
Новая норма устанавливает, что если работник подведомственной организации нарушает правила содействия при оказании услуг в сфере миграции, но не нарушает уголовное законодательство, он будет обязан выплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если эти правила нарушает организация, ей грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 2,5 тысяч для остальных работников.
При этом если правонарушение совершается повторно, должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на полгода, остальным работникам - от 4 до 5 тысяч рублей или дисквалификация на полгода.