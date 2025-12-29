Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере миграции

Новая норма устанавливает, что если работник подведомственной организации нарушает правила содействия при оказании услуг в сфере миграции, но не нарушает уголовное законодательство, он будет обязан выплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если эти правила нарушает организация, ей грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 2,5 тысяч для остальных работников.