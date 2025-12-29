Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом - РИА Новости, 29.12.2025
09:31 29.12.2025
Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом
Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается возможность управления аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирным... РИА Новости, 29.12.2025
жилье, россия, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Жилье, Россия, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом

Путин подписал закон об управлении аварийным и подлежащим сносу аварийным домом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается возможность управления аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирным домом (МКД) управляющей организацией по решению органа исполнительной власти субъекта РФ.
Соответствующий документ размещен на официальном опубликовании правовых актов.
Сотрудник коммунальных служб отчищает от снега крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
28 декабря, 14:50
Законом устанавливается, что, если МКД признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и если собственниками помещений в таком доме не выбран способ управления этим домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, то управление таким домом может осуществляться по решению исполнительного органа субъекта РФ управляющей организацией, имеющей соответствующую лицензию и включенной исполнительным органом субъекта РФ в соответствующий реестр.
Кроме того, предусматривается, что правительство РФ установит порядок формирования перечня управляющих организаций и внесения сведений из него в реестр лицензий субъекта РФ. Также нормативным правовым актом субъекта РФ будут установлены условия и основания включения управляющих организаций в перечень управляющих организаций и исключения из него.
Перечень управляющих организаций, решения исполнительного органа субъекта РФ об управлении МКД должны будут размещаться исполнительным органом субъекта РФ на официальном сайте субъекта РФ в интернете, а также в ГИС ЖКХ или созданной на основании решения высшего исполнительного органа субъекта РФ региональной информационной системе при условии обеспечения размещения в системе в автоматизированном режиме перечня управляющих организаций и решений исполнительного органа субъекта РФ об управлении МКД в порядке, установленном Минстроем России.
В случае принятия решения исполнительного органа субъекта РФ об управлении МКД и заключения управляющей организацией соответствующего договора с собственниками помещений, исполнительным органом субъекта РФ в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ, принимается решение о предоставлении за счет средств субъекта РФ управляющей организации бюджетных средств для компенсации расходов, если соответствующие средства на данное возмещение предусмотрены законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин подписал закон о формировании фонда капремонта
4 ноября, 17:27
 
ЖильеРоссияВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
