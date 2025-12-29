Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом

Кроме того, предусматривается, что правительство РФ установит порядок формирования перечня управляющих организаций и внесения сведений из него в реестр лицензий субъекта РФ. Также нормативным правовым актом субъекта РФ будут установлены условия и основания включения управляющих организаций в перечень управляющих организаций и исключения из него.