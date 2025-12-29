Путин подписал закон о наказании за нарушение сроков оплаты при госзакупках

Законом вводится административная ответственность за нарушение отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, вне зависимости от наличия у поставщика (подрядчика, исполнителя) статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.

Административный штраф за такое правонарушение устанавливается для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.