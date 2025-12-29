https://ria.ru/20251229/putin-2065290764.html
Путин подписал закон о наказании за нарушение сроков оплаты при госзакупках
Путин подписал закон о наказании за нарушение сроков оплаты при госзакупках - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о наказании за нарушение сроков оплаты при госзакупках
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок вне зависимости от наличия у... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:17:00+03:00
2025-12-29T09:17:00+03:00
2025-12-29T09:17:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20251229/tonirovka-2065289956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о наказании за нарушение сроков оплаты при госзакупках
Путин подписал закон о штрафах за нарушение сроков оплаты при госзакупках
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, устанавливающий ответственность за нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок вне зависимости от наличия у поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вводится административная ответственность за нарушение отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, вне зависимости от наличия у поставщика (подрядчика, исполнителя) статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.
Административный штраф за такое правонарушение устанавливается для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.