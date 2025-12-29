Рейтинг@Mail.ru
11:17 29.12.2025 (обновлено: 13:31 29.12.2025)
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
россия, мозамбик, монголия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евразийский экономический союз, вооруженные силы украины, брянская область
Россия, Мозамбик, Монголия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евразийский экономический союз, Вооруженные силы Украины, Брянская область

Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе о MAX, внешнем виде герба России, новой памятной дате и повышении штрафов. Главное об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.

Изменения в общественной жизни

  • День памяти жертв геноцида советского народа будут отмечать 19 апреля.
  • На гербе должны быть изображены держава, большая и малые короны, увенчанные прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России. Архивное фото
  • В России запретили исполнять постановления иностранных уголовных и международных судов.
  • Возраст принесения присяги гражданина снизили с 18 до 14 лет.
  • Военные суды получили право рассматривать дела о преступлениях, совершенных бойцами без гражданства.
  • На платформе MAX можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков.
  • Запрещена продажа вейпов и табака на остановках общественного транспорта.
  • На сельхозземлях виноделов разрешили строить гостиницы.
  • Пенсии за выслугу лет получат служившие в органах по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий стран, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения.
  • В России ввели электронные зачетки и студенческие билеты, они будут доступны на "Госуслугах".
  • С 1 сентября 2026 года россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.
  • Появится реестр грузовых автомобильных перевозчиков.
  • Назначать судебные экспертизы можно будет только после внесения сторонами дела денег для выплаты экспертам.

Нововведения в экономике

  • Правила выдачи микрозаймов поэтапно ужесточат: с октября 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
  • Росфинмониторинг сможет повышать порог контролируемых сделок с недвижимостью.
  • До 1 января 2028 года в Белгородской, Курской и Брянской областях будет действовать особый порядок возврата земельных участков жителям, пострадавшим от ВСУ.
  • Власти расширили ответственность банков за систематическое нарушение прав потребителей.

Ужесточение наказания за нарушения

  • Штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг выросли до 500 тысяч рублей.
  • Наказание за дезертирство для бывших заключенных увеличили до 20 лет.
  • Появились штрафы от двух до тридцати тысяч рублей за нарушение правил содействия МВД при миграционных услугах.
  • Ужесточили ответственность за несоблюдение требований к перевозке детей: физлицам придется заплатить пять тысяч рублей, должностным — 50 тысяч, юрлицам — 200 тысяч.
  • Водителей будут штрафовать за неправильную тонировку временно ввезенных машин.
  • За нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок последует ответственность вне зависимости от наличия у поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.
Россия, Мозамбик, Монголия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евразийский экономический союз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
 
 
