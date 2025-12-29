МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе о MAX, внешнем виде герба России, новой памятной дате и повышении штрафов. Главное об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.
Изменения в общественной жизни
- День памяти жертв геноцида советского народа будут отмечать 19 апреля.
- На гербе должны быть изображены держава, большая и малые короны, увенчанные прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Герб России. Архивное фото
- В России запретили исполнять постановления иностранных уголовных и международных судов.
- Возраст принесения присяги гражданина снизили с 18 до 14 лет.
- Военные суды получили право рассматривать дела о преступлениях, совершенных бойцами без гражданства.
- На платформе MAX можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков.
- Запрещена продажа вейпов и табака на остановках общественного транспорта.
- На сельхозземлях виноделов разрешили строить гостиницы.
- Пенсии за выслугу лет получат служившие в органах по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий стран, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения.
- В России ввели электронные зачетки и студенческие билеты, они будут доступны на "Госуслугах".
- С 1 сентября 2026 года россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.
- Появится реестр грузовых автомобильных перевозчиков.
- Назначать судебные экспертизы можно будет только после внесения сторонами дела денег для выплаты экспертам.
Нововведения в экономике
- Правила выдачи микрозаймов поэтапно ужесточат: с октября 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
- Росфинмониторинг сможет повышать порог контролируемых сделок с недвижимостью.
- До 1 января 2028 года в Белгородской, Курской и Брянской областях будет действовать особый порядок возврата земельных участков жителям, пострадавшим от ВСУ.
- Власти расширили ответственность банков за систематическое нарушение прав потребителей.
Ужесточение наказания за нарушения
- Штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг выросли до 500 тысяч рублей.
- Наказание за дезертирство для бывших заключенных увеличили до 20 лет.
- Появились штрафы от двух до тридцати тысяч рублей за нарушение правил содействия МВД при миграционных услугах.
- Ужесточили ответственность за несоблюдение требований к перевозке детей: физлицам придется заплатить пять тысяч рублей, должностным — 50 тысяч, юрлицам — 200 тысяч.
- Водителей будут штрафовать за неправильную тонировку временно ввезенных машин.
- За нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок последует ответственность вне зависимости от наличия у поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.