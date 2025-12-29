Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
08:54 29.12.2025
Путин подписал закон, повышающий порог сделок с недвижимым имуществом
Путин подписал закон, повышающий порог сделок с недвижимым имуществом
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю... РИА Новости, 29.12.2025
жилье
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
общество
россия
Новости
жилье, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), общество
Жилье, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Путин подписал закон, повышающий порог сделок с недвижимым имуществом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов было прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.
Новый закон вместо этого устанавливает, что "операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей".
Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно - в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю.
Помимо размера, ведомство своим нормативным правовым актом будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. В отношении организаций, поднадзорных Банку России, этот срок должен согласовываться с ЦБ.
Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие положения, вступает в силу сразу после публикации.
Жилье Россия Владимир Путин Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Общество
 
 
