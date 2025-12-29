Путин подписал закон о назначении экспертизы только после выплаты экспертам

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении экспертизы только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам, соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении экспертизы только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом закрепляется возможность назначения экспертизы в случае, если ходатайство о ее назначении заявлено стороной (сторонами) или другими лицами, участвующими в деле, только после внесения указанными лицами денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, на счет, открытый соответствующему суду.

Также суду предоставляется право отклонить ходатайство о назначении экспертизы в случае, если в установленный судом срок на соответствующий счет не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам.