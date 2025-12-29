https://ria.ru/20251229/putin-2065287665.html
Путин подписал закон о назначении экспертизы только после выплаты экспертам
Путин подписал закон о назначении экспертизы только после выплаты экспертам
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении экспертизы только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом закрепляется возможность назначения экспертизы в случае, если ходатайство о ее назначении заявлено стороной (сторонами) или другими лицами, участвующими в деле, только после внесения указанными лицами денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, на счет, открытый соответствующему суду.
Также суду предоставляется право отклонить ходатайство о назначении экспертизы в случае, если в установленный судом срок на соответствующий счет не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам.
Устанавливается, что в случае, если дело не может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств, суд вправе назначить экспертизу по своей инициативе.