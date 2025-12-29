Рейтинг@Mail.ru
08:47 29.12.2025
Путин подписал закон о создании в России реестра автогрузоперевозчиков
Путин подписал закон о создании в России реестра автогрузоперевозчиков
2025-12-29T08:47:00+03:00
2025-12-29T08:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Путин подписал закон о создании в России реестра автогрузоперевозчиков

Путин подписал закон о создании реестра автогрузоперевозчиков

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание в России реестра автогрузоперевозчиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как отмечалось в заключении комитета СФ по экономполитике, закон направлен на создание механизма, реализация которого позволит обеспечить прозрачность рынка коммерческих грузовых автомобильных перевозок, вывести из "тени" перевозчиков, осуществляющих в настоящее время этот вид деятельности нелегально, а также повысить безопасность грузовых перевозок.
Путин назвал автотранспортный комплекс базовой отраслью экономики России
26 октября, 10:05
Достичь поставленных целей планируется путем введения следующих новаций: законом устанавливается, что перевозчики, эксплуатирующие грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн, получают допуск к предоставлению услуг по перевозкам грузов по территории РФ со дня регистрации в реестре перевозчиков грузов автотранспортом.
Отмечается, что коммерческая перевозка груза автотранспортом по территории РФ при отсутствии допуска запрещена, равно как и использование транспортных средств, которые не зарегистрированы в реестре или в реестре российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автоперевозок.
Реклама услуг таких "нарушителей" запрещается.
Путин подписал закон об усилении контроля за международными автоперевозками
23 июля, 16:45
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен направить уведомление о перевозках грузов в Ространснадзор с использованием личного кабинета в ГИС "Госуслуги". После чего не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления, сведения о юридическом лице, об индивидуальном предпринимателе и автотранспортном средстве вносятся в реестр.
В соответствии с законом, реестр будет вести Ространснадзор в электронной форме на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ "ГосЛог"; сведения о юрлицах, об индивидуальных предпринимателях, имеющих допуск, и об используемых ими автотранспортных средствах размещаются в интернете.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.
Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией
08:44
 
