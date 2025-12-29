Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации временного торгового соглашения Евразийского экономического союза с Монголией, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года. Оно предусматривает либерализацию торговли в отношении 367 товарных субпозиций: по ним каждой стороной соглашения будут обнулены или снижены таможенные пошлины.
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай
1 декабря, 14:44
Как ранее пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, данным соглашением реализуется схема, которую попробовали с Ираном: сначала заключается соглашение с ограниченным охватом, а потом уже будет переход к полноформатному соглашению о либерализации торговли.
По его словам, преференции затронут 367 товарных позиций, на которые приходится 90% взаимной торговли России и Монголии. Ильичев добавил, что, при этом 89% российского экспорта будет поставляться в Монголию беспошлинно, а на оставшийся 1% экспорта пошлины будут снижены.
Российские экспортеры, которые получат преференции при поставках своих товаров в Монголию, смогут сэкономить существенные средства и направить их на развитие бизнеса и производств, отмечал в ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин. Одновременно расширится и ассортимент продукции из Монголии для россиян.
Исходя из расчетов, экономия на уплате таможенных пошлин для России составит 99,2 миллиона долларов, для Монголии - 3,7 миллиона долларов. При этом Россия остается вторым по величине торговым партнером Монголии после Китая.
Соглашение также формирует условия для развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Монголией в сферах, представляющих взаимный интерес: таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры.
Соглашение вступает в силу на 61-й день с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении его сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Обмен такими уведомлениями осуществляется между ЕАЭС и Монголией по дипломатическим каналам.