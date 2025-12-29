Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией

Соглашение также формирует условия для развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Монголией в сферах, представляющих взаимный интерес: таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры.

Соглашение вступает в силу на 61-й день с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении его сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Обмен такими уведомлениями осуществляется между ЕАЭС и Монголией по дипломатическим каналам.