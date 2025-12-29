Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 29.12.2025
08:44 29.12.2025
Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией
Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией
экономика, монголия, россия, минск, владимир ильичев, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Монголия, Россия, Минск, Владимир Ильичев, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией

Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения с Монголией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации временного торгового соглашения Евразийского экономического союза с Монголией, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года. Оно предусматривает либерализацию торговли в отношении 367 товарных субпозиций: по ним каждой стороной соглашения будут обнулены или снижены таможенные пошлины.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Россия и Монголия обсудили строительство газопровода в Китай
1 декабря, 14:44
Как ранее пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, данным соглашением реализуется схема, которую попробовали с Ираном: сначала заключается соглашение с ограниченным охватом, а потом уже будет переход к полноформатному соглашению о либерализации торговли.
По его словам, преференции затронут 367 товарных позиций, на которые приходится 90% взаимной торговли России и Монголии. Ильичев добавил, что, при этом 89% российского экспорта будет поставляться в Монголию беспошлинно, а на оставшийся 1% экспорта пошлины будут снижены.
Российские экспортеры, которые получат преференции при поставках своих товаров в Монголию, смогут сэкономить существенные средства и направить их на развитие бизнеса и производств, отмечал в ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин. Одновременно расширится и ассортимент продукции из Монголии для россиян.
Исходя из расчетов, экономия на уплате таможенных пошлин для России составит 99,2 миллиона долларов, для Монголии - 3,7 миллиона долларов. При этом Россия остается вторым по величине торговым партнером Монголии после Китая.
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Страны ЕАЭС приступили к реализации соглашений о торговле с ОАЭ и Монголией
11 декабря, 18:39
С учетом слаборазвитой сети преференциальных торговых соглашений у Монголии (заключены соглашения только с Японией и ЕАЭС) вступление в силу соглашения позволит повысить конкурентоспособность российской продукции на монгольском рынке.
Соглашение также формирует условия для развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Монголией в сферах, представляющих взаимный интерес: таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры.
Соглашение вступает в силу на 61-й день с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении его сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Обмен такими уведомлениями осуществляется между ЕАЭС и Монголией по дипломатическим каналам.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между Россией и Мали
08:40
 
ЭкономикаМонголияРоссияМинскВладимир ИльичевВладимир ПутинМихаил МишустинЕвразийский экономический союзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
