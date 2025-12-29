Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между Россией и Мали - РИА Новости, 29.12.2025
08:40 29.12.2025
Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между Россией и Мали
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на РИА Новости, 29.12.2025
2025
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом ратифицируется соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в Москве 23 июня 2025 года.
Соглашением закрепляется, что стороны развивают отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
Устанавливается, что стороны осуществляют регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Заголовок открываемого материала