Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между Россией и Мали
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на РИА Новости, 29.12.2025
