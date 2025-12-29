https://ria.ru/20251229/putin-2065285674.html
Путин подписал закон о восстановлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО
Путин подписал закон о восстановлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о восстановлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:38:00+03:00
2025-12-29T08:38:00+03:00
2025-12-29T08:38:00+03:00
россия
сша
владимир путин
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065285098.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, юнеско
Россия, США, Владимир Путин, ЮНЕСКО