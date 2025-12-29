Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о восстановлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО - РИА Новости, 29.12.2025
08:38 29.12.2025
Путин подписал закон о восстановлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом РИА Новости, 29.12.2025
россия, сша, владимир путин, юнеско
Россия, США, Владимир Путин, ЮНЕСКО

Путин подписал закон о восстановлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В сопроводительных документах отмечалось, что центр является организацией, независимой от ЮНЕСКО. Правительство РФ обеспечивает условия для того, чтобы Центр обладал на территории РФ автономией, необходимой для осуществления своей деятельности, и правоспособностью.
Соглашением устанавливается, что российский кабмин вносит в Международный центр компетенций взнос в размере не менее 180 миллионов рублей в год в течение восьми лет для управления им и его надлежащего функционирования. Центр вносит ежегодный взнос в соответствующий программный сектор ЮНЕСКО в размере не менее 1000 долларов США до 31 декабря каждого года после вступления в силу соглашения.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе России
РоссияСШАВладимир ПутинЮНЕСКО
 
 
