Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе России
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
