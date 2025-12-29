Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025

Путин подписал закон, запрещающий исполнять постановления иностранных судов
08:30 29.12.2025
Путин подписал закон, запрещающий исполнять постановления иностранных судов
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов. РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон, запрещающий исполнять постановления иностранных судов

Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных судов в РФ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает, что исполнению в России не подлежат постановления иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.
Путин подписал закон о продлении антисанкционных спецполномочий ЦБ
15 декабря, 19:12
 
Россия, Владимир Путин, ООН
 
 
