Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 29.12.2025
18:00 29.12.2025
Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий
Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий
россия, следственный комитет россии (ск рф), псков
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Псков
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после того, как медучреждение неправомерно получило около 200 миллионов рублей якобы за использование дорогостоящих лекарств, сообщил СК РФ.
"По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года подозреваемая... давала подчиненным... незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области", – говорится в Telegram-канале СК РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате Псковской областной инфекционной больницы неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении главврача, которая находится в статусе подозреваемой, возбуждено по пункту "е" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Следователи проводят обыски в клинике и по месту жительства подозреваемой, допрашивают работников больницы, добавили в СК.
Согласно материалам на сайте Псковской областной инфекционной клинической больницы, ее главным врачом с июля 2020 года является Анастасия Повторейко.
