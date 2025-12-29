https://ria.ru/20251229/pskov-2065481396.html
Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий
Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 29.12.2025
Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий
Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после того, как... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:00:00+03:00
2025-12-29T18:00:00+03:00
2025-12-29T18:00:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
псков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065357841.html
россия
псков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), псков
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Псков
Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий
Главврача Псковской инфекционной больницы заподозрили в превышении полномочий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости.
Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после того, как медучреждение неправомерно получило около 200 миллионов рублей якобы за использование дорогостоящих лекарств, сообщил
СК РФ.
"По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года подозреваемая... давала подчиненным... незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области", – говорится в Telegram-канале СК РФ
.
В ведомстве уточнили, что в результате Псковской областной инфекционной больницы неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении главврача, которая находится в статусе подозреваемой, возбуждено по пункту "е" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Следователи проводят обыски в клинике и по месту жительства подозреваемой, допрашивают работников больницы, добавили в СК.
Согласно материалам на сайте Псковской областной инфекционной клинической больницы, ее главным врачом с июля 2020 года является Анастасия Повторейко.