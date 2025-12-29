Главврача Псковской больницы заподозрили в превышении полномочий

В ведомстве уточнили, что в результате Псковской областной инфекционной больницы неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении главврача, которая находится в статусе подозреваемой, возбуждено по пункту "е" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Следователи проводят обыски в клинике и по месту жительства подозреваемой, допрашивают работников больницы, добавили в СК.