Путин подписал закон о проведении проверок с использованием беспилотников

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" о проведении проверок с использованием цифровых технологий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на дальнейшее снижение административного давления на контролируемые лица, в том числе на социально ориентированные некоммерческие организации, путем повышения эффективности контроля за счет дальнейшего внедрения в контрольную и надзорную деятельность цифровых технологий, расширения функций мобильного приложения "Инспектор".

Среди новаций – расширение сферы электронного документооборота и дистанционных форм контроля, совершенствование системы управления рисками.

В соответствии с законом, выездное обследование может быть проведено с использованием беспилотных аппаратов. А в случае выявления нарушений с помощью беспилотника орган контроля будет принимать решение о проведения контрольного мероприятия, что важно в том числе для земельного контроля, выявления несанкционированных свалок.

Кроме того, уточняется порядок проведения обязательного профилактического визита: вводится обязательный профилактический визит в отношении лиц, предоставляющих гостиничные услуги, а также введено новое основание для проведения контрольных мероприятий – осуществление деятельности без включения в реестр классифицированных средств размещения.

Совершенствуются положения, касающиеся отдельных видов контрольных и надзорных мероприятий, и положения о заключении соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований. На социально ориентированные некоммерческие организации распространяются сроки и порядок проведения выездных проверок, которые предусмотрены в отношении субъектов малого предпринимательства.