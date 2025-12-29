Рейтинг@Mail.ru
Деятельность The George Washington University признали нежелательной
18:51 29.12.2025 (обновлено: 18:52 29.12.2025)
Деятельность The George Washington University признали нежелательной
в мире
россия
вашингтон (штат)
в мире, россия, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Вашингтон (штат)
Здание Генеральной прокуратуры РФ в ночной подсветке
Здание Генеральной прокуратуры РФ в ночной подсветке. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Деятельность американского частного университета The George Washington University, на медиаресурсе которого озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на РФ, признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам проверки деятельность The George Washington University признана нежелательной на территории РФ. В структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным надзорного органа, The George Washington University финансировала на территории РФ иностранные СМИ, физические лица и организации, выполняющие функции иноагента.
При этом по данным ГП РФ, университетом был запущен медиаресурс, на котором систематизируются материалы иноагентов, нежелательных объединений об общественно-политической ситуации в России, а также тиражируются публикации о международной изоляции и озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на Россию.
В мире, Россия, Вашингтон (штат)
 
 
