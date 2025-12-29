Рейтинг@Mail.ru
Школа РЭЦ завершила второй поток программы "Кадры для экспорта" - РИА Новости, 29.12.2025
16:28 29.12.2025
Школа РЭЦ завершила второй поток программы "Кадры для экспорта"
Школа РЭЦ завершила второй поток программы "Кадры для экспорта"
экономика
Школа РЭЦ завершила второй поток программы "Кадры для экспорта"

Школа РЭЦ завершила поток программы "Кадры для экспорта: от теории к практике"

© iStock.com / izusekСтуденты во время учебы
Студенты во время учебы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© iStock.com / izusek
Студенты во время учебы . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) завершила обучение второго потока программы "Кадры для экспорта: от теории к практике", говорится в сообщении РЭЦ.
"Школа экспорта РЭЦ успешно завершила второй поток программы профессиональной переподготовки "Кадры для экспорта: от теории к практике", который стартовал в октябре этого года. Программу успешно завершили 10 слушателей: студенты и молодые специалисты из ведущих вузов страны, включая МГУ, НИУ ВШЭ, ВАВТ и РУДН", - сказано в сообщении.
Обучение проходило в практикоориентированном формате: участники работали с реальными актуальными кейсами российских экспортёров и получали индивидуальную экспертную поддержку на всех этапах.
Зачисление во второй поток проходило по результатам организованной Школой экспорта РЭЦ студенческой онлайн-олимпиады "Кадры для экспорта", посвящённой работе с рынком Турции - одного из ключевых партнёров России в международной торговле. Ребята прошли три этапа: поиск зарубежного контрагента, переговоры и заключение контракта, а также организация экспортной поставки. Лучшие участники получили возможность пройти обучение со значительной скидкой. Всего в Олимпиаде приняли участие 118 студентов из 21 города России.
В рамках программы слушатели прошли полный цикл экспортного проекта: от анализа внешних рынков и выбора приоритетной страны с учётом торговых режимов и барьеров до подготовки продукции к экспортным требованиям, поиска целевых покупателей и разработки стратегии продвижения. Завершающим этапом стала детальная проработка условий экспортной сделки.
Итоговые проекты были представлены экспертной комиссии, состоящей в том числе из представителей компаний-экспортёров, что позволило участникам получить обратную связь на уровне реальной деловой практики.
Программа "Кадры для экспорта: от теории к практике" продолжает формировать сообщество молодых профессионалов, готовых вносить вклад в развитие российского экспорта. Следующий набор планируется в феврале 2026 года.
 
