Школа РЭЦ завершила второй поток программы "Кадры для экспорта"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) завершила обучение второго потока программы "Кадры для экспорта: от теории к практике", говорится в сообщении РЭЦ.

"Школа экспорта РЭЦ успешно завершила второй поток программы профессиональной переподготовки "Кадры для экспорта: от теории к практике", который стартовал в октябре этого года. Программу успешно завершили 10 слушателей: студенты и молодые специалисты из ведущих вузов страны, включая МГУ, НИУ ВШЭ, ВАВТ и РУДН", - сказано в сообщении.

Обучение проходило в практикоориентированном формате: участники работали с реальными актуальными кейсами российских экспортёров и получали индивидуальную экспертную поддержку на всех этапах.

Зачисление во второй поток проходило по результатам организованной Школой экспорта РЭЦ студенческой онлайн-олимпиады "Кадры для экспорта", посвящённой работе с рынком Турции - одного из ключевых партнёров России в международной торговле. Ребята прошли три этапа: поиск зарубежного контрагента, переговоры и заключение контракта, а также организация экспортной поставки. Лучшие участники получили возможность пройти обучение со значительной скидкой. Всего в Олимпиаде приняли участие 118 студентов из 21 города России.

В рамках программы слушатели прошли полный цикл экспортного проекта: от анализа внешних рынков и выбора приоритетной страны с учётом торговых режимов и барьеров до подготовки продукции к экспортным требованиям, поиска целевых покупателей и разработки стратегии продвижения. Завершающим этапом стала детальная проработка условий экспортной сделки.

Итоговые проекты были представлены экспертной комиссии, состоящей в том числе из представителей компаний-экспортёров, что позволило участникам получить обратную связь на уровне реальной деловой практики.