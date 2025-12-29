Рейтинг@Mail.ru
15:18 29.12.2025
S7 открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад
Авиакомпания S7 ("Сибирь") открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад, полеты начнутся 31 марта 2026 года, следует из сообщения... РИА Новости, 29.12.2025
новосибирск, ашхабад, россия, s7 airlines, толмачево (аэропорт)
Новосибирск, Ашхабад, Россия, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад, полеты начнутся 31 марта 2026 года, следует из сообщения пресс-службы авиакомпании.
"S7 Airlines расширяет международную маршрутную сеть и открывает новое направление из Новосибирска в столицу Туркменистана — Ашхабад. Полеты начнутся 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Полеты из Новосибирска будут выполняться по вторникам, время в пути составит 4 часа 5 минут. Вылет из аэропорта Толмачево запланирован на 00.55 по местному времени.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
