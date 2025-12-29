https://ria.ru/20251229/prodazha-2065434203.html
S7 открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад
S7 открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад - РИА Новости, 29.12.2025
S7 открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад
Авиакомпания S7 ("Сибирь") открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад, полеты начнутся 31 марта 2026 года, следует из сообщения... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:18:00+03:00
2025-12-29T15:18:00+03:00
2025-12-29T15:18:00+03:00
новосибирск
ашхабад
россия
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842397569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94d0f6b5bda129095d595a40b5213753.jpg
https://ria.ru/20251223/bilety-2064125729.html
новосибирск
ашхабад
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842397569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5901bfdea6389d57909372a1345629b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, ашхабад, россия, s7 airlines, толмачево (аэропорт)
Новосибирск, Ашхабад, Россия, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт)
S7 открыла продажу билетов по новому направлению из Новосибирска в Ашхабад
Авиакомпания S7 начала продажу билетов по маршруту из Новосибирска в Ашхабад