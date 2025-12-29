Рейтинг@Mail.ru
В России завершился осенний призыв
12:04 29.12.2025 (обновлено: 16:46 29.12.2025)
В России завершился осенний призыв
В России завершился осенний призыв на срочную военную службу, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.12.2025
россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Безопасность
В России завершился осенний призыв

В России завершился осенний призыв на срочную службу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В России завершился осенний призыв на срочную военную службу, сообщили в Минобороны.
"Осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек", — говорится в релизе.
В соответствии с указом президента призыв начался с 1 октября. В этом году он впервые проводился с использованием Единого реестра воинского учета. В Минобороны отметили, что эта система подтвердила свою эффективность: благодаря ей отсрочку от призыва без личной явки в военкоматы получили более 550 тысяч человек. Оповещения о явке на мероприятия, связанные с призывом, рассылали через портал "Госуслуги".
Для воинских перевозок потребовалось 17 рейсов самолетов военной авиации, 104 — гражданской, 13 воинских эшелонов, а также пассажирские поезда и автотранспорт воинских частей.
В новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области — или для участия там в специальной военной операции призывников не направляли, подчеркнули в Минобороны.
Военнослужащих, отслуживших установленный срок, своевременно уволили и направили к местам проживания, заключили в военном ведомстве.
Россия Луганская Народная Республика Запорожская область Владимир Путин
 
 
