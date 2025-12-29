В России завершился осенний призыв

"Осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек", — говорится в релизе.

В соответствии с указом президента призыв начался с 1 октября. В этом году он впервые проводился с использованием Единого реестра воинского учета. В Минобороны отметили, что эта система подтвердила свою эффективность: благодаря ей отсрочку от призыва без личной явки в военкоматы получили более 550 тысяч человек. Оповещения о явке на мероприятия, связанные с призывом, рассылали через портал "Госуслуги".