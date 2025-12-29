https://ria.ru/20251229/prizyv-2065359555.html
В России завершился осенний призыв
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
В России завершился осенний призыв на срочную военную службу, сообщили
в Минобороны.
"Осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек", — говорится в релизе.
В соответствии с указом президента призыв начался с 1 октября. В этом году он впервые проводился с использованием Единого реестра воинского учета. В Минобороны отметили, что эта система подтвердила свою эффективность: благодаря ей отсрочку от призыва без личной явки в военкоматы получили более 550 тысяч человек. Оповещения о явке на мероприятия, связанные с призывом, рассылали через портал "Госуслуги".
Для воинских перевозок потребовалось 17 рейсов самолетов военной авиации, 104 — гражданской, 13 воинских эшелонов, а также пассажирские поезда и автотранспорт воинских частей.
В новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики
, Херсонскую и Запорожскую области
— или для участия там в специальной военной операции призывников не направляли, подчеркнули в Минобороны.
Военнослужащих, отслуживших установленный срок, своевременно уволили и направили к местам проживания, заключили в военном ведомстве.