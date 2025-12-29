Рейтинг@Mail.ru
В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска "Хуньчунь — Краскино" - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 29.12.2025 (обновлено: 12:30 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/primore-2065363304.html
В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска "Хуньчунь — Краскино"
В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска "Хуньчунь — Краскино" - РИА Новости, 29.12.2025
В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска "Хуньчунь — Краскино"
Власти Приморья с китайскими коллегами работают над разрешением ситуации на автомобильном пункте пропуска "Хуньчунь – Краскино", где российские водители стоят в РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:15:00+03:00
2025-12-29T12:30:00+03:00
китай
россия
хуньчунь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601846490_0:88:1300:819_1920x0_80_0_0_d320420802b538f3d339f6995cf78462.jpg
https://ria.ru/20251031/rossija-2052101741.html
https://realty.ria.ru/20251203/trutnev-2059511745.html
китай
россия
хуньчунь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601846490_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_fbe8376cd2bec3232644be72341a6550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, хуньчунь, общество
Китай, Россия, Хуньчунь, Общество
В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска "Хуньчунь — Краскино"

Власти Приморья решают проблему с очередью из машин в Краскино на границе с КНР

CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped imageКПП Хуньчунь
КПП Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped image
КПП Хуньчунь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Власти Приморья с китайскими коллегами работают над разрешением ситуации на автомобильном пункте пропуска "Хуньчунь – Краскино", где российские водители стоят в очередях на выезд в РФ, сообщило правительство российского региона.
"Проблемная ситуация сложилась в автомобильном пункте пропуска "Хуньчунь – Краскино" в преддверии новогодних праздников. Российские водители сообщили, что слишком долго ожидают своей очереди при прохождении китайско-российской границы, так как приоритет отдаётся китайским перевозчикам", - говорится в сообщении.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе
31 октября, 15:09
На переговоры с китайскими властями по решению проблемы в Хуньчунь выехал министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.
По информации со стороны КНР, на 26 декабря на территории Китая находились 175 российских и китайских транспортных средств.
В правительстве отмечают, что с властями города Хуньчуня удалось достигнуть договорённостей, позволивших с 27 декабря ускорить прохождение границы для российских водителей. Был согласован механизм очередности: одно китайское транспортное средство – одно российское.
Краевое министерство также направило обращения в российские государственные контрольные органы о продлении рабочего дня на автомобильном пункте пропуска Краскино до 21.00. Таможенная и пограничная службы подтвердили возможность работы в таком режиме до 31 декабря.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Трутнев призвал ускорить сдачу объектов КПП из Приамурья в Китай
3 декабря, 14:28
 
КитайРоссияХуньчуньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала