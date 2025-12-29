https://ria.ru/20251229/primore-2065363304.html
В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска "Хуньчунь — Краскино"
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости.
Власти Приморья с китайскими коллегами работают над разрешением ситуации на автомобильном пункте пропуска "Хуньчунь – Краскино", где российские водители стоят в очередях на выезд в РФ, сообщило
правительство российского региона.
"Проблемная ситуация сложилась в автомобильном пункте пропуска "Хуньчунь – Краскино" в преддверии новогодних праздников. Российские водители сообщили, что слишком долго ожидают своей очереди при прохождении китайско-российской границы, так как приоритет отдаётся китайским перевозчикам", - говорится в сообщении.
На переговоры с китайскими властями по решению проблемы в Хуньчунь выехал министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.
По информации со стороны КНР, на 26 декабря на территории Китая находились 175 российских и китайских транспортных средств.
В правительстве отмечают, что с властями города Хуньчуня удалось достигнуть договорённостей, позволивших с 27 декабря ускорить прохождение границы для российских водителей. Был согласован механизм очередности: одно китайское транспортное средство – одно российское.
Краевое министерство также направило обращения в российские государственные контрольные органы о продлении рабочего дня на автомобильном пункте пропуска Краскино до 21.00. Таможенная и пограничная службы подтвердили возможность работы в таком режиме до 31 декабря.