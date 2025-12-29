Рейтинг@Mail.ru
Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов
11:24 29.12.2025
Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов
Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов

Статус соцпредприятий в Приморском крае получили 500 проектов

Люди работают с документами
Люди работают с документами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© iStock.com / Rob Daly
Люди работают с документами. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Статус социальных предпринимателей подтвердили в Приморском крае более десять новых компаний, это позволило общему числу признанных соцпредприятий в регионе преодолеть отметку в 500 проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это 500 проектов, в которых бизнес решает важные задачи общества: создает рабочие места для уязвимых групп, предоставляет услуги в сфере образования, здравоохранения, ухода, развивает культурные инициативы и поддерживает незащищенные категории граждан. То, что такой бизнес есть теперь в каждом муниципалитете, говорит о востребованности этой модели и правильно выстроенной системной поддержке", – подчеркнул министр экономического развития региона Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
Особое внимание в регионе уделяется образованию и развитию предпринимателей: через акселерационные программы, наставничество и помощь в оформлении документации. Предприниматели могут получить льготное финансирование на старт и развитие бизнеса. Также доступны налоговые преференции и поддержка, дающая возможность арендовать муниципальное и краевое имущество на льготных условиях.
В Приморском крае поддержку социальным предпринимателям оказывает Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), который является структурным подразделением центра "Мой бизнес".
 
