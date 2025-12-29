https://ria.ru/20251229/primore-2065345704.html
Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов
Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов - РИА Новости, 29.12.2025
Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов
Статус социальных предпринимателей подтвердили в Приморском крае более десять новых компаний, это позволило общему числу признанных соцпредприятий в регионе... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:24:00+03:00
2025-12-29T11:24:00+03:00
2025-12-29T11:24:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955259875_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_640476302f342e8564c072b2afb3a1cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955259875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b5610557db61efc50b839b7af10b464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов
Статус соцпредприятий в Приморском крае получили 500 проектов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Статус социальных предпринимателей подтвердили в Приморском крае более десять новых компаний, это позволило общему числу признанных соцпредприятий в регионе преодолеть отметку в 500 проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это 500 проектов, в которых бизнес решает важные задачи общества: создает рабочие места для уязвимых групп, предоставляет услуги в сфере образования, здравоохранения, ухода, развивает культурные инициативы и поддерживает незащищенные категории граждан. То, что такой бизнес есть теперь в каждом муниципалитете, говорит о востребованности этой модели и правильно выстроенной системной поддержке", – подчеркнул министр экономического развития региона Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
Особое внимание в регионе уделяется образованию и развитию предпринимателей: через акселерационные программы, наставничество и помощь в оформлении документации. Предприниматели могут получить льготное финансирование на старт и развитие бизнеса. Также доступны налоговые преференции и поддержка, дающая возможность арендовать муниципальное и краевое имущество на льготных условиях.
В Приморском крае поддержку социальным предпринимателям оказывает Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), который является структурным подразделением центра "Мой бизнес".