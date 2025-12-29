Общее число социальных предприятий Приморского края достигло 500 проектов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Статус социальных предпринимателей подтвердили в Приморском крае более десять новых компаний, это позволило общему числу признанных соцпредприятий в регионе преодолеть отметку в 500 проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это 500 проектов, в которых бизнес решает важные задачи общества: создает рабочие места для уязвимых групп, предоставляет услуги в сфере образования, здравоохранения, ухода, развивает культурные инициативы и поддерживает незащищенные категории граждан. То, что такой бизнес есть теперь в каждом муниципалитете, говорит о востребованности этой модели и правильно выстроенной системной поддержке", – подчеркнул министр экономического развития региона Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.

Особое внимание в регионе уделяется образованию и развитию предпринимателей: через акселерационные программы, наставничество и помощь в оформлении документации. Предприниматели могут получить льготное финансирование на старт и развитие бизнеса. Также доступны налоговые преференции и поддержка, дающая возможность арендовать муниципальное и краевое имущество на льготных условиях.