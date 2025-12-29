Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/prigovor-2065478904.html
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета - РИА Новости, 29.12.2025
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета
Московский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за убийство мужчины из арбалета с целью хищения его имущества, сообщили РИА... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:48:00+03:00
2025-12-29T17:48:00+03:00
происшествия
россия
московский областной суд
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20250906/prigovor-2040167724.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московский областной суд, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московский областной суд, Московская область (Подмосковье)
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета

Житель Подмосковья получил 18 лет за убийство мужчины из арбалета и разбой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в зале суда
Статуя Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за убийство мужчины из арбалета с целью хищения его имущества, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно приговору, Вадим Дубышкин разместил на интернет-сайте объявление о продаже автомобиля, после чего днем 7 декабря 2020 года привез потенциального покупателя в гаражно-строительный кооператив, где с целью завладения имуществом потерпевшего дважды выстрелил в него из заряженного арбалета стрелами с металлическими наконечниками и несколько раз ударил его молотком, в результате чего от полученных повреждений мужчина скончался. После этого фигурант забрал у потерпевшего имущество на 58,5 тысяч рублей, в числе которого куртка, вязаная шапка, смартфоны iPhone 7 Plus и Huawei, сумка и портмоне.
«
"На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Московский областной суд признал Дубышкина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - рассказали в пресс-службе суда.
Суд признал фигуранта виновным по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений) и пунктам "б", "в" части 4 статьи 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью).
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Житель Москвы получил срок за преступление 30-летней давности
6 сентября, 12:47
 
ПроисшествияРоссияМосковский областной судМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала