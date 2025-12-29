Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета

Согласно приговору, Вадим Дубышкин разместил на интернет-сайте объявление о продаже автомобиля, после чего днем 7 декабря 2020 года привез потенциального покупателя в гаражно-строительный кооператив, где с целью завладения имуществом потерпевшего дважды выстрелил в него из заряженного арбалета стрелами с металлическими наконечниками и несколько раз ударил его молотком, в результате чего от полученных повреждений мужчина скончался. После этого фигурант забрал у потерпевшего имущество на 58,5 тысяч рублей, в числе которого куртка, вязаная шапка, смартфоны iPhone 7 Plus и Huawei, сумка и портмоне.