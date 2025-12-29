https://ria.ru/20251229/prigovor-2065478904.html
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета
Житель Подмосковья получил 18 лет колонии за убийство из арбалета
Московский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за убийство мужчины из арбалета с целью хищения его имущества, сообщили РИА...
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за убийство мужчины из арбалета с целью хищения его имущества, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно приговору, Вадим Дубышкин разместил на интернет-сайте объявление о продаже автомобиля, после чего днем 7 декабря 2020 года привез потенциального покупателя в гаражно-строительный кооператив, где с целью завладения имуществом потерпевшего дважды выстрелил в него из заряженного арбалета стрелами с металлическими наконечниками и несколько раз ударил его молотком, в результате чего от полученных повреждений мужчина скончался. После этого фигурант забрал у потерпевшего имущество на 58,5 тысяч рублей, в числе которого куртка, вязаная шапка, смартфоны iPhone 7 Plus и Huawei, сумка и портмоне.
"На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Московский областной суд признал Дубышкина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - рассказали в пресс-службе суда.
Суд признал фигуранта виновным по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений) и пунктам "б", "в" части 4 статьи 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью).
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.