"Время на исходе". Как Европа готовится к войне с Россией в Прибалтике - РИА Новости, 29.12.2025
08:00 29.12.2025 (обновлено: 08:01 29.12.2025)
"Время на исходе". Как Европа готовится к войне с Россией в Прибалтике
"Время на исходе". Как Европа готовится к войне с Россией в Прибалтике

CC BY-SA 2.0 / NATO / SSgt Dan Bardsley / Exercise SIILСолдаты эстонской армии во время учений
Солдаты эстонской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
CC BY-SA 2.0 / NATO / SSgt Dan Bardsley / Exercise SIIL
Солдаты эстонской армии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В преддверии анонсированной войны с Россией страны НАТО бросились возводить укрепления на Востоке. Эстония — в числе первых. О том, как Прибалтика готовится к возможному конфликту, — в материале РИА Новости.

Война на пороге

Последние несколько лет западные политики соревнуются в прогнозах о начале войны с Россией. Одним из первых еще в феврале 2024-го заговорил об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус. Тогда, по его словам, до прямого столкновения оставалось три-четыре года. А осенью 2025-го он предупреждал: возможно, последнее мирное лето уже позади.
Правда, на этой неделе он отказался от своих слов: "Я не верю в такой сценарий. На мой взгляд, Путину не нужно развязывать полномасштабный мировой конфликт против НАТО".
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard
Однако это скорее исключение из общего подхода. Да и заявление Писториуса прозвучало как комментарий к словам генсека НАТО Марко Рютте, призвавшего европейцев готовиться к войне, которую пережили их "прабабушки и прадедушки".
Опасения политиков разделяют военные. "Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, Россия способна нанести ограниченный удар по территории НАТО хоть завтра", — сказал в интервью Reuters глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк.
Его французский коллега, начальник Генерального штаба обороны Франции Фабьен Мандон предупреждает, что конфликт может начаться через три-четыре года.
«

В Москве подобные сигналы воспринимают однозначно. "Не мы угрожаем — нам угрожают", — подчеркнул министр обороны Андрей Белоусов.

Комплексные меры

При этом европейцы не ограничиваются подготовкой к войне на словах. Состояния готовности к конфликту планируют достичь уже на рубеже 2030-х. К этому моменту, как отметил Белоусов, военный бюджет альянса вырастет более чем в полтора раза — с 1,6 триллиона долларов до 2,7 триллиона.
Кроме того, европейские страны разрабатывают "военный шенген", чтобы повысить оперативность переброски войск на восточный фланг. Наращиваются и коалиционные силы. Также идет подготовка к развертыванию ракет средней дальности и обновляются ядерные арсеналы.
© Фото : U.S. Navy's Military Sealift CommandТранспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : U.S. Navy's Military Sealift Command
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025
Еще один важный элемент, на который обращают внимание члены альянса, — возведение укреплений на восточном фланге. В первую очередь в Польше и Прибалтике.
В этом году Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия вышли из Оттавской конвенции, запрещающей применять, хранить, производить и передавать противопехотные мины.
"Не может быть никаких ограничений, способных помешать нам защищать свою родину", — пояснил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Однако минами не ограничиваются.
В Польше в 2024-м запустили программу "Восточный щит" по созданию комплекса оборонительных сооружений на границе "для противодействия Белоруссии и России". Примером соседа вдохновилась и Прибалтика.

Многослойная оборона

К примеру, Эстония планирует потратить на возведение укреплений около 60 миллионов евро (70 миллионов долларов). Причем половину этой суммы уже успели освоить.
Линия обороны будет включать в себя целый набор преград: за разделительным забором — противотанковый ров, за ним — "зубы дракона" и колючая проволока, а после них планируют установить минные поля. Последним рубежом приграничной обороны должны стать 600 бетонных бункеров.
© Фото : MoD Estonia/XНовая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе страны с Россией
Новая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе страны с Россией - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : MoD Estonia/X
Новая оборонительная линия Эстонии на юго-восточной границе страны с Россией
По состоянию на начало декабря успели построить пять бункеров, но до конца года эстонские власти планировали довести их число до 28. Тендер на возведение оставшихся также хотели провести до января.
Каждый бетонный бункер площадью около 25 квадратных метров выдержит попадание 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, пишет Defense News.
Однако пока эстонские власти выбиваются из графика.
"Из запланированных 3,4 километра испытательной противотанковой траншеи выкопали лишь 500 метров, а дальнейшие работы отложены до получения одобрения от Пограничной службы, через зону операций которой она будет проходить", — приводит издание слова Крисмара Розина, пресс-секретаря эстонского Центра оборонных инвестиций.

Не только на земле

Еще одна идея, связанная с восточным флангом НАТО и ЕС, — "Стена дронов". Она, по замыслу западных политиков, призвана обеспечить защиту от российских беспилотников.
Полное название программы — "Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов" (European Drone Defence Initiative). Евросоюз включил ее в принятую в октябре "Дорожную карту обороноспособности — 2030".
Она предусматривает создание системы, которая позволяла бы обнаружить, отследить и сбить любой дрон, запущенный в сторону ЕС.
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас
По словам Кайи Каллас, программа должна быть полностью готова к 2027-му. Глава евродипломатии делает особый упор на необходимость использования украинского опыта. Однако пока в Брюсселе даже не могут договориться.
Более того, нет ясности, из чего именно строить эту "стену". В ЕС не называют, какие системы должны обеспечивать ее функциональность.
Отдельные европейские эксперты вообще сомневаются в жизнеспособности проекта. Как утверждает Роберт Толласт из британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), идея создания непробиваемой стены от беспилотников обречена на провал, однако как-то готовиться все же необходимо.
"Для государств, расположенных вблизи российской границы — стран Балтии, Польши, также и для Германии — крайне важно попробовать построить что-то такое, поскольку они находятся в пределах радиуса действия этих дальнобойных дронов", — объясняет он раздающиеся с восточного фланга призывы.
В подготовке к возможному конфликту ЕС сталкивается с привычными бюрократическими сложностями. Однако евробюрократы не жалеют средств на эти цели и активно пытаются усилить собственные армии.
