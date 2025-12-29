Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, которые разработали тест-системы для быстрого обнаружения инфекций, пожертвовали премию правительства России на нужны СВО, сообщили в Telegram-канале Народного фронта.

