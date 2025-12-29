Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:37 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/premiya-2065312983.html
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО
Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, которые разработали тест-системы для быстрого обнаружения инфекций, пожертвовали премию правительства... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:37:00+03:00
2025-12-29T10:37:00+03:00
надежные люди
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004147465_0:0:2926:1647_1920x0_80_0_0_25d0c293c52fc29ad0b1d66977b6e87d.jpg
https://ria.ru/20251228/stomatolog-2064446499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004147465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b1eb6354cd8e7a2ea6439e1043f140e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Надежные люди, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО

Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии пожертвовали премию на нужды спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, которые разработали тест-системы для быстрого обнаружения инфекций, пожертвовали премию правительства России на нужны СВО, сообщили в Telegram-канале Народного фронта.
"Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, разработавшие тест-системы для быстрого обнаружения инфекций, пожертвовали премию правительства РФ в фонд "Всё для Победы!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства пойдут на покупку 3D-принтера, расходников к нему и генератора для десантников 234-го гвардейского Черноморского полка имени Александра Невского.
Армен Багдасарян за работой - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Лечил даже пленного". На что решился стоматолог из Москвы ради бойцов СВО
28 декабря, 08:00
 
Надежные людиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала