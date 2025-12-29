https://ria.ru/20251229/premiya-2065312983.html
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО
Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, которые разработали тест-системы для быстрого обнаружения инфекций, пожертвовали премию правительства... РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, которые разработали тест-системы для быстрого обнаружения инфекций, пожертвовали премию правительства России на нужны СВО, сообщили в Telegram-канале Народного фронта.
"Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, разработавшие тест-системы для быстрого обнаружения инфекций, пожертвовали премию правительства РФ в фонд "Всё для Победы!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства пойдут на покупку 3D-принтера, расходников к нему и генератора для десантников 234-го гвардейского Черноморского полка имени Александра Невского.