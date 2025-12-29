Рейтинг@Mail.ru
СМИ сделали жесткое предупреждение Зеленскому из-за случившегося в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 29.12.2025 (обновлено: 23:56 29.12.2025)
СМИ сделали жесткое предупреждение Зеленскому из-за случившегося в зоне СВО
СМИ сделали жесткое предупреждение Зеленскому из-за случившегося в зоне СВО

InfoBRICS: Киев использует командиров как козлов отпущения, создавая проблемы

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский и его советники могут создавать серьезные проблемы, наказывая опытных командиров и используя военных деятелей в качестве козлов отпущения, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"На фоне роста недовольства украинским правительством и распространения антизеленских настроений по всей стране возможно, что санкционированные режимом военнослужащие в ближайшем будущем выступят против правительства — через мятежи или попытки переворота", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Никаких шансов". На Западе резко высказались о встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 19:03
Лейрос отметил, что недавние продвижения российских войск в зоне СВО вызвали серьезный сбой в системе принятия военных решений на Украине. ВСУ не справляются с кризисом на фронте. Как утверждает журналист, вина за провалы в обороне возлагается на командиров, кроме того, продвигается идея реорганизации военных структур.
В материале подчеркивается, что такая тенденция может иметь серьезные последствия, так как командиры, затронутые решениями киевского режима, могут озлобиться на действия высшего руководства.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВасилий НебензяБРИКСВооруженные силы УкраиныООНДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
