Рейтинг@Mail.ru
С YouTube удалят копии песни "На белом покрывале января" - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/pravo-2065280153.html
С YouTube удалят копии песни "На белом покрывале января"
С YouTube удалят копии песни "На белом покрывале января" - РИА Новости, 29.12.2025
С YouTube удалят копии песни "На белом покрывале января"
Правообладатель песни "На белом покрывале января" через суд добился удаления нелегальных копий произведения с видеохостинга YouTube, говорится в судебных... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:13:00+03:00
2025-12-29T07:13:00+03:00
в мире
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1920x0_80_0_0_77c6c3869496559ef96e6cb1f124f1f6.jpg
https://ria.ru/20251209/zhukov-2060716245.html
https://ria.ru/20250408/rybnikov-2010029635.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_318:62:1135:675_1920x0_80_0_0_3f2603048f9acfe638536595809894ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, youtube
В мире, YouTube
С YouTube удалят копии песни "На белом покрывале января"

РИА Новости: с YouTube удалят копии песни "На белом покрывале января"

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правообладатель песни "На белом покрывале января" через суд добился удаления нелегальных копий произведения с видеохостинга YouTube, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В суд с таким иском обратился лейбл United Music Group, которому на условиях лицензии предоставлено исключительное право на использование произведения. В то же время, на YouTube были выявлены две копии песни "На белом покрывале января".
Певец Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Жуков оспорил запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube
9 декабря, 06:27
По мнению заявителя, как следует из материалов, видеохостинг неправомерно использовал произведение "путем доведения до всеобщего сведения неограниченному кругу лиц на указанных страницах сайта, тем самым нарушив исключительные права истца".
Суд, изучив доказательства, принял решение иск удовлетворить. Компании Google LLC, которой принадлежит YouTube, запретили создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование музыкального произведения с текстом "На белом покрывале января", указано в материалах.
В настоящий момент при попытке открыть ссылки, которые были указаны в иске, YouTube сообщает, что "видео недоступно, в данный момент мы рассматриваем связанную с ним юридическую претензию".
Композитор Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Композитор Рыбников решил изъять свои произведения с популярных платформ
8 апреля, 14:27
 
В миреYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала