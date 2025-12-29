С YouTube удалят копии песни "На белом покрывале января"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правообладатель песни "На белом покрывале января" через суд добился удаления нелегальных копий произведения с видеохостинга YouTube, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В суд с таким иском обратился лейбл United Music Group, которому на условиях лицензии предоставлено исключительное право на использование произведения. В то же время, на YouTube были выявлены две копии песни "На белом покрывале января".

По мнению заявителя, как следует из материалов, видеохостинг неправомерно использовал произведение "путем доведения до всеобщего сведения неограниченному кругу лиц на указанных страницах сайта, тем самым нарушив исключительные права истца".

Суд, изучив доказательства, принял решение иск удовлетворить. Компании Google LLC, которой принадлежит YouTube, запретили создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование музыкального произведения с текстом "На белом покрывале января", указано в материалах.