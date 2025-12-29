Правительство утвердило план по реализации семейной политики до 2036 года

«

"Президент подчеркивал, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценности большой многодетной семьи — приоритетная национальная задача. На ее решение нацелена в том числе и соответствующая стратегия. Правительство утвердило план мероприятий по ее выполнению, усилив меры государственной поддержки родителей и, конечно, многодетных с учетом их потребностей", — заявил он на совещании с вице-премьерами.