Правительство утвердило план по реализации семейной политики до 2036 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство утвердило план по реализации стратегии семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Президент подчеркивал, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценности большой многодетной семьи — приоритетная национальная задача. На ее решение нацелена в том числе и соответствующая стратегия. Правительство утвердило план мероприятий по ее выполнению, усилив меры государственной поддержки родителей и, конечно, многодетных с учетом их потребностей", — заявил он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что власти будут и дальше развивать инфраструктуру здравоохранения, повышать доступность качественной медпомощи для детей, их родителей, и тех, кто только готовится к рождению малышей.
"Продолжим делать все необходимое, чтобы у детей по всей стране, включая сельскую местность, с самого раннего возраста были возможности получать хорошее образование, заниматься спортом, посещать различные кружки, секции, а у их родителей — совмещать воспитание ребенка и карьеру", — добавил глава правительства.
Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, принятая стратегия предполагает достижение 13 показателей, среди них рост ожидаемой продолжительности жизни, числа многодетных семей, суммарного коэффициента рождаемости.
Основные задачи документа:
- укрепить институт семьи и продвигать традиционные ценности;
- мотивировать к здоровому образу жизни;
- создать условия для своевременной профилактики заболеваний;
- улучшить систему поддержки семей с детьми;
- укрепить репродуктивное здоровье граждан;
- выстроить работу по раннему выявлению болезней благодаря диспансеризации и профосмотрам.
Голикова также рассказала о планах развивать сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.
