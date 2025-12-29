Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план по реализации семейной политики до 2036 года - РИА Новости, 29.12.2025
29.12.2025
Правительство утвердило план по реализации семейной политики до 2036 года
Правительство утвердило план по реализации семейной политики до 2036 года
Правительство утвердило план по реализации стратегии семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство утвердило план по реализации стратегии семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Президент подчеркивал, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценности большой многодетной семьи — приоритетная национальная задача. На ее решение нацелена в том числе и соответствующая стратегия. Правительство утвердило план мероприятий по ее выполнению, усилив меры государственной поддержки родителей и, конечно, многодетных с учетом их потребностей", — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что власти будут и дальше развивать инфраструктуру здравоохранения, повышать доступность качественной медпомощи для детей, их родителей, и тех, кто только готовится к рождению малышей.
"Продолжим делать все необходимое, чтобы у детей по всей стране, включая сельскую местность, с самого раннего возраста были возможности получать хорошее образование, заниматься спортом, посещать различные кружки, секции, а у их родителей — совмещать воспитание ребенка и карьеру", — добавил глава правительства.
Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, принятая стратегия предполагает достижение 13 показателей, среди них рост ожидаемой продолжительности жизни, числа многодетных семей, суммарного коэффициента рождаемости.
Основные задачи документа:
  • укрепить институт семьи и продвигать традиционные ценности;
  • мотивировать к здоровому образу жизни;
  • создать условия для своевременной профилактики заболеваний;
  • улучшить систему поддержки семей с детьми;
  • укрепить репродуктивное здоровье граждан;
  • выстроить работу по раннему выявлению болезней благодаря диспансеризации и профосмотрам.
Голикова также рассказала о планах развивать сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.
