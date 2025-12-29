Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Таиланда ответили на вопрос о правилах въезда в страну - РИА Новости, 29.12.2025
11:50 29.12.2025 (обновлено: 17:05 29.12.2025)
В посольстве Таиланда ответили на вопрос о правилах въезда в страну
В посольстве Таиланда ответили на вопрос о правилах въезда в страну
Правила въезда в Таиланд для россиян не менялись, граждане РФ могут беспрепятственно въезжать на территорию страны, заявили в РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:50:00+03:00
2025-12-29T17:05:00+03:00
В посольстве Таиланда ответили на вопрос о правилах въезда в страну

Посольство Таиланда: правила въезда в страну для россиян не изменились

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правила въезда в Таиланд для россиян не менялись, граждане РФ могут беспрепятственно въезжать на территорию страны, заявили в РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что россиянам отказывали во въезде в Таиланд при пересечении сухопутной границы.
"Никаких изменений в правилах въезда российских туристов в Таиланд не было. Туристы, придерживающиеся правил, могут прибывать беспрепятственно", - сообщили в посольстве Таиланда в РФ.
При этом дипломаты подчеркнули, что иммиграционная служба оставляет за собой право проводить дополнительную проверку и отказывать во въезде в целях обеспечения безопасности.
"В данном случае( упомянутом в Telegram-каналах - ред.), поводом для отказа могло послужить подозрение в поездке по обновлению визы (visa run). Сухопутные границы все еще открыты",- рассказали дипломаты.
Заплыв вокруг острова Чанг - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Популярный у россиян таиландский остров Чанг безопасен, заявил МИД
23 декабря, 13:06
 
