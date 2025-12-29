П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек — РИА Новости. При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Четыре человека погибли в пожаре по ул. Горького 15/2 в Петропавловске-Камчатском. Среди них двое детей", — рассказали в ведомстве.
По данным регионального управления МЧС, тушением огня занимались 12 человек на трех единицах техники. Предварительная площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Как уточнили спасатели, во время разведки в квартире обнаружили четыре человека без сознания — двоих детей и двоих взрослых мужчин.
"До приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось", — констатировали в управлении.
В причинах инцидента разбираются сотрудники Государственного пожарного надзора.
Возбуждено уголовное дело.
