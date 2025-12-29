Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека
03:46 29.12.2025 (обновлено: 05:41 29.12.2025)
При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека
При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека - РИА Новости, 29.12.2025
При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека
При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края. РИА Новости, 29.12.2025
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
горький
петропавловск-камчатский
камчатский край
горький
2025
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Горький
При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека

В Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли двое взрослых и двое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек — РИА Новости. При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Четыре человека погибли в пожаре по ул. Горького 15/2 в Петропавловске-Камчатском. Среди них двое детей", — рассказали в ведомстве.
В Ростовской области два человека погибли при пожаре
В Ростовской области два человека погибли при пожаре
25 декабря, 23:58
По данным регионального управления МЧС, тушением огня занимались 12 человек на трех единицах техники. Предварительная площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Как уточнили спасатели, во время разведки в квартире обнаружили четыре человека без сознания — двоих детей и двоих взрослых мужчин.
«

"До приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось", — констатировали в управлении.

В причинах инцидента разбираются сотрудники Государственного пожарного надзора.
Возбуждено уголовное дело.
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей
В Уссурийске при пожаре в жилом доме пострадали трое детей
7 декабря, 05:57
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайГорький
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
