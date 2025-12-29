При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека

По данным регионального управления МЧС, тушением огня занимались 12 человек на трех единицах техники. Предварительная площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Как уточнили спасатели, во время разведки в квартире обнаружили четыре человека без сознания — двоих детей и двоих взрослых мужчин.