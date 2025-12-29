https://ria.ru/20251229/postpred-2065427207.html
Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ
Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ
Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом России при ОБСЕ. РИА Новости, 29.12.2025
россия, обсе, дмитрий полянский, вена, владимир путин, оон, общество, александр лукашевич, снг
Россия, ОБСЕ, Дмитрий Полянский, Вена, Владимир Путин, ООН, Общество, Александр Лукашевич, СНГ
