Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ
14:46 29.12.2025 (обновлено: 16:16 29.12.2025)
Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ
Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2025
Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ
Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом России при ОБСЕ. РИА Новости, 29.12.2025
Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ

Путин назначил Полянского постпредом при ОБСЕ

© AP Photo / John Minchillo Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом России при ОБСЕ.
"Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене", — говорится в указе на сайте официального опубликования правовых актов.

С 2018 года он занимал должность первого зампостпреда России в ООН, до этого был первым замдиректора Первого департамента стран СНГ МИД, курировал вопросы евразийской экономической интеграции.
Полянский заменит на новом посту Александра Лукашевича, которого назначили постоянным представителем при уставных и иных органах СНГ.
Путин назначил Анну Пономареву послом России в Чехии
23 декабря, 13:48
Путин назначил Анну Пономареву послом России в Чехии
23 декабря, 13:48
 
