"Росатом" завершил поставку первой партии топлива для АЭС "Куданкулам" - РИА Новости, 29.12.2025
16:04 29.12.2025
"Росатом" завершил поставку первой партии топлива для АЭС "Куданкулам"
"Росатом" завершил поставку первой партии топлива для блока №3 АЭС "Куданкулам", строящейся с участием РФ в Индии. РИА Новости, 29.12.2025
"Росатом" завершил поставку первой партии топлива для АЭС "Куданкулам"

CC BY-SA 2.0 / indiawaterportal.org / АЭС "Куданкулам" на юге Индии
АЭС Куданкулам на юге Индии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
CC BY-SA 2.0 / indiawaterportal.org /
АЭС "Куданкулам" на юге Индии. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Росатом" завершил поставку первой партии топлива для блока №3 АЭС "Куданкулам", строящейся с участием РФ в Индии.
"Топливный дивизион "Росатома" завершил поставку ядерного топлива для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС "Куданкулам", сооружаемом "Росатомом" в штате Тамилнад на юге Индии", - говорится в сообщении пресс-службы дивизиона.
РоссияИндияТамилнадГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КуданкуламВВЭР-1000В мире
 
 
