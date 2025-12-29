Рейтинг@Mail.ru
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда - РИА Новости, 29.12.2025
23:35 29.12.2025
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда - РИА Новости, 29.12.2025
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с аварией поезда в Мексике, в которой погибли 13 человек, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:35:00+03:00
2025-12-29T23:35:00+03:00
в мире, мексика, россия, оахака
В мире, Мексика, Россия, Оахака
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда

Посольство России выразило соболезнования в связи с аварией поезда в Мексике

Последствия аварии с поездом мексиканском штате Оахака
Последствия аварии с поездом мексиканском штате Оахака - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Secretaría de Marina de México
Последствия аварии с поездом мексиканском штате Оахака
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Посольство РФ выразило соболезнования в связи с аварией поезда в Мексике, в которой погибли 13 человек, сообщила дипмиссия.
"Посольство России в Мексике выражает солидарность с народом и правительством Мексики в связи с трагической железнодорожной катастрофой 28 декабря 2025 года в Нисанде, штат Оахака, в результате которой погибли люди. Посольство выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления и сил пострадавшим", - говорится в сообщении в Telegram.
В районе Нисанды 28 декабря поезд, в котором находились 241 пассажир и девять членов экипажа, сошел с рельсов. Погибли тринадцать человек, 98 пострадали.
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Экс-чемпион мира по боксу попал в ДТП со смертельным исходом, пишут СМИ
