https://ria.ru/20251229/posolstvo-2065527471.html
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда - РИА Новости, 29.12.2025
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с аварией поезда в Мексике, в которой погибли 13 человек, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:35:00+03:00
2025-12-29T23:35:00+03:00
2025-12-29T23:35:00+03:00
в мире
мексика
россия
оахака
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065302533_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_a59c8e64df0adc3f8a1e7676db2e1cb7.jpg
https://ria.ru/20251229/dzhoshua-2065453087.html
мексика
россия
оахака
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065302533_14:0:1151:853_1920x0_80_0_0_d1250554f10d0ed3f785a15f61e07f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, россия, оахака
В мире, Мексика, Россия, Оахака
Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда
Посольство России выразило соболезнования в связи с аварией поезда в Мексике