Посольство России выразило соболезнования Мексике в связи с аварией поезда

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Посольство РФ выразило соболезнования в связи с аварией поезда в Мексике, в которой погибли 13 человек, сообщила дипмиссия.

В районе Нисанды 28 декабря поезд, в котором находились 241 пассажир и девять членов экипажа, сошел с рельсов. Погибли тринадцать человек, 98 пострадали.