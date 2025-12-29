Число пользователей MAX выросло до 80 миллионов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество пользователей национальной платформы Max выросло до 80 миллионов человек, рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и достиг 51 миллиона пользователей, сообщила пресс-служба платформы.
"В национальном мессенджере зарегистрировались 80 миллионов человек. Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 миллион пользователей", - говорится в релизе.
Уточняется, что с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас в Max есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
