В Польше построят предприятие по производству зенитных ракет
В Польше построят предприятие по производству зенитных ракет
Предприятие по производству зенитных ракет построят в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 29.12.2025
ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости.
Предприятие по производству зенитных ракет построят в Польше, сообщает
министерство национальной обороны республики.
"Подписано исполнительное соглашение по программе многоканальных зенитно-ракетных комплексов HOMAR-K, связанная с получением ракет польского производства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предметом соглашения является "поставка ракет точного наведения CGR-080 дальностью 80 километров, которые будут произведены на территории Польши".
Военные отметили, что в рамках соглашения в Польше
будет построено производственное предприятие, управляемое совместно WBGroup и Hanwha Aerospace.
На будущий год Польша запланировала рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.