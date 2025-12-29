МВД предупредило о рисках поиска людей через ненадежные каналы

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мошенники через сомнительные каналы, чаты и юридические компании, существующие только в Telegram, связываются с пользователями, ищущими потерянных родственников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мы уже предупреждали о рисках поиска родственников, с которыми утрачена связь, через сомнительные каналы, чаты и юридические компании, существующие только в Telegram. История, которой поделились коллеги из Минска, наглядно показывает, что это может плохо закончится, даже если родственник пропал 20 лет назад", - говорится в сообщении.
В качестве примера правоохранители привели женщину из Белоруссии, которая пять лет оплачивала кибермошенникам "оформление" несуществующего наследства, Так, в 2020 году 62-летняя жительница Минска начала переписку по электронной почте с неизвестным, который в ходе общения выведал сведения о её двоюродном брате, с которым женщина не поддерживала контакт более 20 лет. Спустя время последовало "официальное" письмо: брат якобы погиб в автокатастрофе, а пенсионерка оказалась единственной наследницей состояния в 100 тысяч долларов.
"Дальше в дело вступили лжеадвокаты. Под видом юридического сопровождения они на протяжении пяти лет вели убедительную переписку, объясняя, что для получения наследства необходимо поэтапно оплачивать госпошлины, услуги юристов и сопутствующие расходы. Женщина переводила деньги, воспринимая происходящее как затянувшийся, но законный процесс", - отмечается в сообщении.
В МВД отметили, что после очередного требования об оплате женщина осознала, что ее обманули.
