МВД предупредило о рисках поиска людей через ненадежные каналы - РИА Новости, 29.12.2025
09:11 29.12.2025
МВД предупредило о рисках поиска людей через ненадежные каналы
Мошенники через сомнительные каналы, чаты и юридические компании, существующие только в Telegram, связываются с пользователями, ищущими потерянных...
минск
белоруссия
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
минск
белоруссия
Новости
минск, белоруссия, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Минск, Белоруссия, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мошенники через сомнительные каналы, чаты и юридические компании, существующие только в Telegram, связываются с пользователями, ищущими потерянных родственников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мы уже предупреждали о рисках поиска родственников, с которыми утрачена связь, через сомнительные каналы, чаты и юридические компании, существующие только в Telegram. История, которой поделились коллеги из Минска, наглядно показывает, что это может плохо закончится, даже если родственник пропал 20 лет назад", - говорится в сообщении.
В качестве примера правоохранители привели женщину из Белоруссии, которая пять лет оплачивала кибермошенникам "оформление" несуществующего наследства, Так, в 2020 году 62-летняя жительница Минска начала переписку по электронной почте с неизвестным, который в ходе общения выведал сведения о её двоюродном брате, с которым женщина не поддерживала контакт более 20 лет. Спустя время последовало "официальное" письмо: брат якобы погиб в автокатастрофе, а пенсионерка оказалась единственной наследницей состояния в 100 тысяч долларов.
"Дальше в дело вступили лжеадвокаты. Под видом юридического сопровождения они на протяжении пяти лет вели убедительную переписку, объясняя, что для получения наследства необходимо поэтапно оплачивать госпошлины, услуги юристов и сопутствующие расходы. Женщина переводила деньги, воспринимая происходящее как затянувшийся, но законный процесс", - отмечается в сообщении.
В МВД отметили, что после очередного требования об оплате женщина осознала, что ее обманули.
МинскБелоруссияTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
