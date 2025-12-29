МВД предупредило о рисках поиска людей через ненадежные каналы

"Дальше в дело вступили лжеадвокаты. Под видом юридического сопровождения они на протяжении пяти лет вели убедительную переписку, объясняя, что для получения наследства необходимо поэтапно оплачивать госпошлины, услуги юристов и сопутствующие расходы. Женщина переводила деньги, воспринимая происходящее как затянувшийся, но законный процесс", - отмечается в сообщении.