https://ria.ru/20251229/pogoda-2065469301.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве упадёт на шесть-девять градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:09:00+03:00
2025-12-29T17:09:00+03:00
2025-12-29T17:34:00+03:00
общество
москва
россия
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065302718_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_f2a64f1075f4f6880ab2f4aed417313c.jpg
https://ria.ru/20251228/peterburg-2065223247.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065302718_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_0d3eb43517b96b9dcc92c8f6d5582213.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Гидрометцентр прогнозирует похолодание в Москве в новогоднюю ночь