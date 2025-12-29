Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
17:09 29.12.2025 (обновлено: 17:34 29.12.2025)
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве упадёт на шесть-девять градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 29.12.2025
общество, москва, россия, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Новый год
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве упадёт на шесть-девять градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Ранее синоптики сообщили РИА Новости, что в последний день уходящего года в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и температура от минус 8 до минус 10 градусов.
"Первого января облачно, ночью снег, температура -19,-14 градусов, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Днем небольшой снег, температура -15,-10 градусов, ветер западный 2-7 метров в секунду", - сказали в Гидрометцентре.
Снегопад в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул
Общество Москва Россия Гидрометцентр Новый год
 
 
Заголовок открываемого материала