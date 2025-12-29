Названы самые популярные гаджеты для новогодних подарков

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рейтинг самых популярных гаджетов у россиян для новогодних подарков возглавили смартфон Redmi 15C, умные часы Huawei Watch Fit 4 и планшет MatePad SE, подсчитали аналитики торговой сети "М.Видео" для РИА Новости.
"В топ-5 самых продаваемых смартфонов по количеству вошли Redmi 15C (8/256 гигабайт), Redmi A5 (3/64 гигабайт и 4/128 гигабайт), а также Huawei Nova Y73 в конфигурациях 8/256 гигабайт и 8/128 гигабайт. Покупатели все чаще выбирают устройства с объемом памяти 128–256 гигабайт даже в бюджетных линейках, ориентируясь на долгий срок использования", - сообщили аналитики.
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
21 декабря, 10:03
По данным торговой сети, в денежном выражении лидерами предновогоднего спроса остались гаджеты Apple. В декабре наиболее популярными стали iPhone 16 и iPhone 17 в конфигурации 256 гигабайт, а также iPhone 13 на 128 гигабайт.
Еще одна популярная категория для новогодних подарков - умные часы и фитнес-браслеты.
"В топе продаж - Huawei Watch Fit 4, фитнес-браслеты Huawei Band 10, а также модели серии Huawei Watch GT и детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro", - отметили специалисты "М.Видео".
Аналитики рассказали, что среди планшетов устойчивым спросом пользовались устройства Huawei. Наиболее популярными стали MatePad SE 11 LTE и MatePad 11.5 в различных конфигурациях.
Помимо гаджетов, в список популярных подарков среди электроники вошли аэрогрили. В лидерах продаж - устройства от Tefal, Haier и Carrera. В компании уточнили, что аэрогрили остаются одним из самых популярных подарков в сегменте малой бытовой техники благодаря универсальности и простоте использования.
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет
8 декабря, 16:25