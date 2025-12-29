Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные гаджеты для новогодних подарков
04:24 29.12.2025
Названы самые популярные гаджеты для новогодних подарков
Названы самые популярные гаджеты для новогодних подарков
Рейтинг самых популярных гаджетов у россиян для новогодних подарков возглавили смартфон Redmi 15C, умные часы Huawei Watch Fit 4 и планшет MatePad SE
общество
huawei technologies
apple
м.видео
новый год
2025
общество, huawei technologies, apple, м.видео, новый год
Общество, Huawei Technologies, Apple, М.Видео, Новый год
Названы самые популярные гаджеты для новогодних подарков

РИА Новости: рейтинг гаджетов для подарков возглавил смартфон Redmi 15C

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рейтинг самых популярных гаджетов у россиян для новогодних подарков возглавили смартфон Redmi 15C, умные часы Huawei Watch Fit 4 и планшет MatePad SE, подсчитали аналитики торговой сети "М.Видео" для РИА Новости.
"В топ-5 самых продаваемых смартфонов по количеству вошли Redmi 15C (8/256 гигабайт), Redmi A5 (3/64 гигабайт и 4/128 гигабайт), а также Huawei Nova Y73 в конфигурациях 8/256 гигабайт и 8/128 гигабайт. Покупатели все чаще выбирают устройства с объемом памяти 128–256 гигабайт даже в бюджетных линейках, ориентируясь на долгий срок использования", - сообщили аналитики.
По данным торговой сети, в денежном выражении лидерами предновогоднего спроса остались гаджеты Apple. В декабре наиболее популярными стали iPhone 16 и iPhone 17 в конфигурации 256 гигабайт, а также iPhone 13 на 128 гигабайт.
Еще одна популярная категория для новогодних подарков - умные часы и фитнес-браслеты.
"В топе продаж - Huawei Watch Fit 4, фитнес-браслеты Huawei Band 10, а также модели серии Huawei Watch GT и детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro", - отметили специалисты "М.Видео".
Аналитики рассказали, что среди планшетов устойчивым спросом пользовались устройства Huawei. Наиболее популярными стали MatePad SE 11 LTE и MatePad 11.5 в различных конфигурациях.
Помимо гаджетов, в список популярных подарков среди электроники вошли аэрогрили. В лидерах продаж - устройства от Tefal, Haier и Carrera. В компании уточнили, что аэрогрили остаются одним из самых популярных подарков в сегменте малой бытовой техники благодаря универсальности и простоте использования.
