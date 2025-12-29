Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ трое суток шел до Купянска, где ему приказали сделать фото - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 29.12.2025
Пленный ВСУ трое суток шел до Купянска, где ему приказали сделать фото
Пленный ВСУ трое суток шел до Купянска, где ему приказали сделать фото - РИА Новости, 29.12.2025
Пленный ВСУ трое суток шел до Купянска, где ему приказали сделать фото
Пленный украинский военнослужащий с позывным "Гусар" рассказал, что больше трёх суток шёл до точки в Купянске, где ему приказано было сделать фотосессию. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Новости
Пленный украинец рассказал, что три дня шел в Купянск, чтобы сняться в фотосессии
Пленный украинец рассказал, что три дня шел в Купянск, чтобы сняться в фотосессии. Российские войска взяли боевиков в плен, сообщили в Минобороны России.
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ трое суток шел до Купянска, где ему приказали сделать фото

Пленный украинец три дня шел до точки в Купянске, где ему приказали сделать фото

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий с позывным "Гусар" рассказал, что больше трёх суток шёл до точки в Купянске, где ему приказано было сделать фотосессию.
ВС РФ взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в фотосессии для "доказательства" якобы присутствия украинских войск в этом городе.
"Мы шли трое суток до назначенной цели. И видели много тел, сожженной техники. Не осталось сил больше держаться. Поэтому мы решили сдаться", - сказал "Гусар" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что сдался в плен в районе "здания электросетей". По словам "Гусара", командир поставил ему с сослуживцами цель "зайти и незаметно его прикрывать". На месте украинские военные "сделали видеосъёмку". Пленный признался, что думал, что покинул точку незаметно, однако там было много российских бойцов, которые их уже ждали и взяли в окружение. Украинского военнослужащего, открывшего огонь, ликвидировали, после чего группа решила сдаться.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
