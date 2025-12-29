https://ria.ru/20251229/plennyj-2065435077.html
Пленный ВСУ трое суток шел до Купянска, где ему приказали сделать фото
29.12.2025

Пленный украинский военнослужащий с позывным "Гусар" рассказал, что больше трёх суток шёл до точки в Купянске, где ему приказано было сделать фотосессию. РИА Новости, 29.12.2025
Новости
ru-RU




МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий с позывным "Гусар" рассказал, что больше трёх суток шёл до точки в Купянске, где ему приказано было сделать фотосессию.
ВС РФ взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ
отправило в Купянск сняться в фотосессии для "доказательства" якобы присутствия украинских войск в этом городе.
"Мы шли трое суток до назначенной цели. И видели много тел, сожженной техники. Не осталось сил больше держаться. Поэтому мы решили сдаться", - сказал "Гусар" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что сдался в плен в районе "здания электросетей". По словам "Гусара", командир поставил ему с сослуживцами цель "зайти и незаметно его прикрывать". На месте украинские военные "сделали видеосъёмку". Пленный признался, что думал, что покинул точку незаметно, однако там было много российских бойцов, которые их уже ждали и взяли в окружение. Украинского военнослужащего, открывшего огонь, ликвидировали, после чего группа решила сдаться.