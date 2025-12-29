Рейтинг@Mail.ru
13:03 29.12.2025
Украина теряет земли и будет терять их дальше, заявил Песков
украина, в мире, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украина теряет земли и будет терять их дальше, это план и "А", и "В", и "С", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обращаясь к украинским собеседникам, напомню, что Украина теряет земли, и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и "А", и "В", и "С", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский ранее заявил, что России надо подготовить план "Б" относительно урегулирования конфликта на Украине.
