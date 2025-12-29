https://ria.ru/20251229/peskov-2065392914.html
Украина теряет земли и будет терять их дальше, заявил Песков
Украина теряет земли и будет терять их дальше, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2025
Украина теряет земли и будет терять их дальше, заявил Песков
Украина теряет земли и будет терять их дальше, это план и "А", и "В", и "С", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
