В Кремле высказались об открытом обсуждении украинского урегулирования
13:00 29.12.2025 (обновлено: 13:13 29.12.2025)
В Кремле высказались об открытом обсуждении украинского урегулирования
В Кремле высказались об открытом обсуждении украинского урегулирования

Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Кремль полагает нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты обсуждения по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, полагаем, нецелесообразно (давать - ред.) комментарии по отдельным пунктам обсуждения, публичные комментарии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к идее создания свободной экономической зоны на той территории Донбасса, которая сейчас контролируется украинскими силами, и как Кремль относится к идее совместного управления Запорожской атомной станцией.
Как ранее сообщал украинский канал "Общественное", согласно украинскому проекту плана по урегулированию конфликта, обсуждается потенциальная свободная экономическая зона на территории Донбасса - для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полная капитуляция": журналист высказался о звонке Трампа Путину
Вчера, 02:11
 
