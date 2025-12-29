https://ria.ru/20251229/peskov-2065392055.html
В Кремле высказались об открытом обсуждении украинского урегулирования
В Кремле высказались об открытом обсуждении украинского урегулирования - РИА Новости, 29.12.2025
В Кремле высказались об открытом обсуждении украинского урегулирования
Кремль полагает нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты обсуждения по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 29.12.2025
