Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
12:55 29.12.2025 (обновлено: 17:29 29.12.2025)
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 29.12.2025
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в скором времени, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:55:00+03:00
2025-12-29T17:29:00+03:00
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в скором времени, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"В самое ближайшее время. Мы сообщим вам", — ответил он на соответствующий вопрос.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
"Полная капитуляция": журналист высказался о звонке Трампа Путину
Вчера, 02:11
Пресс-секретарь президента уточнил, что Россия рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По его словам, Путин и Трамп не обсуждали вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней беседы.

Накануне перед переговорами с Зеленским в Майами президент США пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер. Лидеры решили вновь поговорить после контактов Трампа с Зеленским.

Как отметил Песков, Москва согласна с оценкой, что мир на Украине стал значительно ближе. В то же время Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей — от Киева требуется вывести ВСУ из Донбасса.
Представитель Кремля добавил, что речи о возможном телефонном разговоре Путина и Зеленского сейчас не идет.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025
Трамп сделал заявление о погибших на Украине американцах
Вчера, 05:28

Беседа Путина и Трампа

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин во время вчерашнего разговора призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
Изображение сгенерировано ИИ
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00

Переговоры во Флориде

Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025
Ожидания Зеленского о поддержке Трампа не оправдались, пишет FT
28 декабря, 23:20

Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00
 
