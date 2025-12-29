Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в скором времени, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

« "В самое ближайшее время. Мы сообщим вам", — ответил он на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Россия рассчитывает получить информацию о результатах переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского во Флориде. По его словам, Путин и Трамп не обсуждали вопрос о перемирии на 7 января во время вчерашней беседы.

Накануне перед переговорами с Зеленским в Майами президент США пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер. Лидеры решили вновь поговорить после контактов Трампа с Зеленским.

Как отметил Песков, Москва согласна с оценкой, что мир на Украине стал значительно ближе. В то же время Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей — от Киева требуется вывести ВСУ из Донбасса.

Представитель Кремля добавил, что речи о возможном телефонном разговоре Путина и Зеленского сейчас не идет.

Беседа Путина и Трампа

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин во время вчерашнего разговора призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.

Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Со своей стороны, Путин согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.

Переговоры во Флориде

Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.

Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.

Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.

Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.