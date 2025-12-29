https://ria.ru/20251229/peskov-2065389193.html
В Кремле согласились с оценкой Трампа, что мир на Украине стал ближе
Кремль согласен с оценкой президента США Дональда Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
