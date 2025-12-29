Рейтинг@Mail.ru
В Кремле согласились с оценкой Трампа, что мир на Украине стал ближе - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 29.12.2025 (обновлено: 13:00 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/peskov-2065389193.html
В Кремле согласились с оценкой Трампа, что мир на Украине стал ближе
В Кремле согласились с оценкой Трампа, что мир на Украине стал ближе - РИА Новости, 29.12.2025
В Кремле согласились с оценкой Трампа, что мир на Украине стал ближе
Кремль согласен с оценкой президента США Дональда Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:52:00+03:00
2025-12-29T13:00:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849385_0:33:3184:1824_1920x0_80_0_0_7698faffa500597606a22e618771d25c.jpg
https://ria.ru/20251229/razgovor-2065390536.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849385_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_8f98dd73d1f9a96c064203682cde6135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле согласились с оценкой Трампа, что мир на Украине стал ближе

Песков: Кремль согласен с оценкой Трампа о приближении мира на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Кремль согласен с оценкой президента США Дональда Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласна ли Россия с тем, что мир на Украине стал значительно ближе, а переговоры по мирному урегулированию находятся на финальной стадии.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о переговорах Трампа и Зеленского в США
Вчера, 12:56
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала