Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Зеленским
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Зеленским
Речи о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Зеленским
Песков: речи о телефонном разговоре Путина и Зеленского сейчас не идет