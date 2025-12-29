Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

Принятой нормой усиливается административная ответственность за нарушение требований к перевозке детей через установление административного штрафа в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (ранее сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (ранее была 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юрлиц (ранее сумма штрафа составляла 100 тысяч рублей).