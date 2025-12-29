Рейтинг@Mail.ru
09:00 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей
общество, россия, владимир путин, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей

Младенец в автомобиле
Младенец в автомобиле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Fotolia / ia_64
Младенец в автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятой нормой усиливается административная ответственность за нарушение требований к перевозке детей через установление административного штрафа в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (ранее сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (ранее была 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юрлиц (ранее сумма штрафа составляла 100 тысяч рублей).
При этом за данное правонарушение лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты - как должностные лица.
Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснял РИА Новости, что законопроект направлен на то, чтобы сделать правила перевозки самых маленьких пассажиров максимально строгими и не допускать халатности.
Водитель такси - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси
4 марта, 10:31
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинНикита ЧаплинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Заголовок открываемого материала