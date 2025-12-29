https://ria.ru/20251229/peremirie-2065390891.html
Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие, заявил Песков
Тема рождественского перемирия не обсуждалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:57:00+03:00
2025-12-29T12:57:00+03:00
2025-12-29T16:58:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие, заявил Песков
