Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие, заявил Песков
12:57 29.12.2025 (обновлено: 16:58 29.12.2025)
Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие, заявил Песков
Тема рождественского перемирия не обсуждалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2025
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тема рождественского перемирия не обсуждалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос. ​
Накануне перед переговорами с Зеленским в Майами президент США пообщался с российским лидером. Разговор длился один час 15 минут, носил дружеский и деловой характер. Лидеры решили вновь поговорить после контактов Трампа с Зеленским.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Россия США Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Мирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала