Пентагон ежегодно тратит 77 миллионов долларов на дрессировку дельфинов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министерство обороны США каждый год тратит около 77 миллионов долларов на программу ВМС по дрессировке дельфинов и морских львов для поиска морских мин и других объектов под водой, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.
"Министерство обороны США планирует потратить 77 миллионов долларов на ненужную и устаревшую программу ВМС с использованием морских млекопитающих, в рамках которой более 120 дельфинов и морских львов задействованы в "экспериментах" и операциях", - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола.
Речь идет о программе Marine Mammal Program ("Программа морских млекопитающих"), которая существует уже несколько десятилетий. Как отмечается в документе, Пентагон продолжает ее финансировать, хотя сами ВМС США ранее признавали, что современные подводные дроны способны выполнять те же задачи.
Более десяти лет назад ВМС даже заявляли о планах свернуть программу и вывести животных из эксплуатации. Однако, как следует из доклада, конгресс США не позволил это сделать, поэтому финансирование продолжает закладываться в военный бюджет.
В докладе сенатора также говорится, что во время тренировок животных подвергают жестким нагрузкам: их лишают сна и оглушают громкими звуками. Кроме того, морских львов учат выполнять задания с использованием электронных устройств.
