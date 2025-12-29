Рейтинг@Mail.ru
Пентагон ежегодно тратит 77 миллионов долларов на дрессировку дельфинов - РИА Новости, 29.12.2025
05:30 29.12.2025
Пентагон ежегодно тратит 77 миллионов долларов на дрессировку дельфинов
в мире
сша
кентукки
рэнд пол
министерство обороны сша
в мире, сша, кентукки, рэнд пол, министерство обороны сша
В мире, США, Кентукки, Рэнд Пол, Министерство обороны США
© Фото : МосквариумДетеныш черноморской афалины в Москвариуме
Детеныш черноморской афалины в Москвариуме. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министерство обороны США каждый год тратит около 77 миллионов долларов на программу ВМС по дрессировке дельфинов и морских львов для поиска морских мин и других объектов под водой, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.
"Министерство обороны США планирует потратить 77 миллионов долларов на ненужную и устаревшую программу ВМС с использованием морских млекопитающих, в рамках которой более 120 дельфинов и морских львов задействованы в "экспериментах" и операциях", - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола.
Военно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Необычное оружие: Россия возрождает амбициозный секретный проект СССР
23 июля 2024, 08:00
Речь идет о программе Marine Mammal Program ("Программа морских млекопитающих"), которая существует уже несколько десятилетий. Как отмечается в документе, Пентагон продолжает ее финансировать, хотя сами ВМС США ранее признавали, что современные подводные дроны способны выполнять те же задачи.
Более десяти лет назад ВМС даже заявляли о планах свернуть программу и вывести животных из эксплуатации. Однако, как следует из доклада, конгресс США не позволил это сделать, поэтому финансирование продолжает закладываться в военный бюджет.
В докладе сенатора также говорится, что во время тренировок животных подвергают жестким нагрузкам: их лишают сна и оглушают громкими звуками. Кроме того, морских львов учат выполнять задания с использованием электронных устройств.
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон
27 декабря, 08:00
 
В миреСШАКентуккиРэнд ПолМинистерство обороны США
 
 
