Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января, рассказал агентству “ Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января, рассказал агентству “ Прайм ” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Повышение основано на прогнозе по инфляции. Оно затронет как фиксированную выплату, так и стоимость пенсионного балла. Она вырастет до 156,76 рубля, указал эксперт. В результате средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.

Получателей пенсий по инвалидности ждет прибавка к основной сумме выплаты, а ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет повышена с 1 февраля.

Социальные пенсии в 2026 году проиндексируют, как обычно, позже страховых — 1 апреля. Индексация составит 6,8%, при необходимости из бюджета доплатят до прожиточного минимума пенсионера.