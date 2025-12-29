Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января - РИА Новости, 29.12.2025
03:08 29.12.2025
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января
Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января, рассказал агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T03:08:00+03:00
2025-12-29T03:08:00+03:00
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января

Экономист Гиринский: с 1 января страховые пенсии повысятся на 7,6%

© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января, рассказал агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Повышение основано на прогнозе по инфляции. Оно затронет как фиксированную выплату, так и стоимость пенсионного балла. Она вырастет до 156,76 рубля, указал эксперт. В результате средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Эксперт назвал доход, при котором есть смысл копить на пенсию
25 декабря, 03:18
Получателей пенсий по инвалидности ждет прибавка к основной сумме выплаты, а ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет повышена с 1 февраля.
Социальные пенсии в 2026 году проиндексируют, как обычно, позже страховых — 1 апреля. Индексация составит 6,8%, при необходимости из бюджета доплатят до прожиточного минимума пенсионера.
“С 1 августа работающих пенсионеров ждет еще одна прибавка, связанная со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Составит она до трех пенсионных баллов”, — заключил Гиринский.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги
3 декабря, 02:17
 
