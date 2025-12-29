https://ria.ru/20251229/pensii-2065252682.html
Экономист объяснил, кому и на сколько повысят пенсии с января
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут повышены на 7,6% с 1 января, рассказал агентству “Прайм
” доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Повышение основано на прогнозе по инфляции. Оно затронет как фиксированную выплату, так и стоимость пенсионного балла. Она вырастет до 156,76 рубля, указал эксперт. В результате средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.
Получателей пенсий по инвалидности ждет прибавка к основной сумме выплаты, а ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет повышена с 1 февраля.
Социальные пенсии в 2026 году проиндексируют, как обычно, позже страховых — 1 апреля. Индексация составит 6,8%, при необходимости из бюджета доплатят до прожиточного минимума пенсионера.
“С 1 августа работающих пенсионеров ждет еще одна прибавка, связанная со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Составит она до трех пенсионных баллов”, — заключил Гиринский
