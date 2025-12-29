Марат Павлов: авиасообщение России и Филиппин может расшириться в 2026 году

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами в октябре 2025 года стимулировало развитие туристических связей двух стран. Однако для россиян архипелаг может быть интересен не только своими белоснежными пляжами и шоколадными холмами, но и возможностями сотрудничества в сельском хозяйстве, малой атомной энергетике, медицине, а также в области культурных и образовательных обменов. Несмотря на нестабильность в мире и внешнее давление, включая риски вторичных санкций, Филиппины сохраняют дружественные связи с Россией и в 2026 году планируют отметить 50-ю годовщину установления дипломатических отношений с Москвой, об этом корреспонденту РИА Новости Арине Калининой рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов.

– В 2026 году будет отмечаться 50-летие установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами. Как вы оцениваете текущий уровень взаимоотношений Москвы и Манилы? Как вам кажется, какие сферы требуют первостепенных усилий?

– Действительно, в наступающем году Россия и Филиппины отметят рубежную дату – 50-летие установления дипломатических отношений, которые были оформлены в ходе исторического визита в Москву главы Республики Фердинанда Маркоса-старшего. Примечательно, что нынешний президент Фердинанд Маркос-младший – его сын – демонстрирует преемственность этого курса на развитие прагматичных отношений с нашей страной.

Российско-филиппинские связи выдержали испытания временем и, несмотря на турбулентность переживаемого периода, сохраняют дружественный характер. Первоочередной задачей является укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям на основе конструктивного и взаимоуважительного общения, при учете национальных интересов двух стран.

– Какие мероприятия запланированы в контексте годовщины?

– В юбилейный год нацелены придать российско-филиппинским связям дополнительный импульс. Прорабатывается насыщенная программа мероприятий, которая затронет так или иначе все сферы нашего взаимодействия. Уверен, что будут официальные поздравления на соответствующем уровне. На практике же все предстоящие в следующем году контакты так или иначе будут носить юбилейный оттенок. А их частотность в 2026 году значительно возрастет еще и потому, что Филиппины встанут на годовую "вахту" в мощной региональной организации – АСЕАН. Разработанный в Маниле план включает в том числе многочисленные встречи по широкому спектру вопросов с российскими представителями, поскольку Москва является одним из важных диалоговых партнеров Ассоциации. Кстати, Россия намерена отметить еще одну важную историческую веху – 35 лет назад мы установили официальные отношения с АСЕАН, и филиппинское председательство проявляет готовность рассмотреть связанные с этим совместные акции.

Возвращаясь к двустороннему измерению, Посольство естественно пригласит наших филиппинских коллег и друзей из дипкорпуса вместе в торжественной обстановке отметить памятную дату.

Исходим из того, что 50-летие дипломатических отношений должно стать важной вехой, новой точкой отсчета на пути к дальнейшему углублению партнерства между Россией и Филиппинами в интересах наших народов.

– Может ли идти речь о сотрудничестве России и Филиппин в крупных проектах в энергетике, промышленности, инфраструктуре?

– При проработке вопросов участия российских структур в реализации проектов в названных отраслях важно, на мой взгляд, правильно рассчитать саму возможность встроиться в систему координат экономической политики страны. Известно, что в настоящее время здесь на передний план выходит сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который развивается в соответствии с целями, закрепленными в долгосрочных стратегических документах. В "Энергетическом плане Филиппин на 2023–2050 гг." предусмотрено увеличение доли ВИЭ в энергобалансе страны с 22–23% до 35% к 2030 году и до 50% к 2040 году. В этом же контексте министерство энергетики республики реализует государственную программу "Зеленые энергетические аукционы", в которой, как представляется, для российских компаний открываются хорошие перспективы участия. Речь могла бы идти о поставках оборудования, строительстве и эксплуатации объектов генерации, интеграции систем накопления энергии, а также разработке совместных технологических и сервисных решений.

Возьмем природный газ, включая СПГ, который рассматривается Филиппинами как переходный источник энергии д ля обеспечения надежности энергоснабжения в период масштабного внедрения ВИЭ . Российские поставки СПГ могут способствовать стабильному энергоснабжению островных территорий и балансировке энергосистемы в периоды пиковых нагрузок.

В последние годы отмечается рост интереса Филиппин к развитию атомной энергетики как одного из элементов энергетического перехода, приняты соответствующие нормативные документы. В условиях увеличения спроса на электроэнергию и курса на снижение зависимости от угольной генерации правительство Республики рассматривает атомную энергетику как перспективный источник стабильной и низкоуглеродной энергии. Опыт России в области малой атомной энергетики, включая плавучие АЭС, а также подготовки инженерных и эксплуатационных кадров может представлять реальный интерес.

Существенный потенциал для сотрудничества имеется и в сфере инфраструктуры. Отечественные компании обладают значительными компетенциями в области инжиниринга, энергетического машиностроения и промышленного строительства, которые могут быть востребованы при реализации программ социально-экономического развития Филиппин. Кроме того, российские металлурги проявляют интерес к поставкам на местный рынок своей продукции, в том числе для нужд капитального и жилищного строительства, а также к участию в крупных инфраструктурных проектах.

Главное переходить от диалога, который конечно же полезен, к практической кооперации.

– Какие показатели товарооборота ожидаются по итогам 2025 года? Какие товары и услуги представляют наибольший взаимный интерес?

– Взаимная торговля демонстрирует устойчивый интерес бизнеса, однако на ее динамику влияет ряд внешних факторов. В последние годы товарооборот между странами снижался, что обусловлено объективными причинами, включая удорожание логистики, внешние финансовые рестрикции, а также опасения филиппинских партнеров, связанные с рисками вторичных санкций.

Вместе с тем ситуация постепенно стабилизируется. Совместно с торговым представительством Российской Федерации в Республике Филиппины (оно было открыто три года назад) ведется системная работа по восстановлению торговых объемов, а также по разъяснению партнерам возможностей сотрудничества по широкому кругу товаров и направлений, не подпадающих под санкционные ограничения.

Приоритетными отраслями двустороннего сотрудничества остаются энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и металлургия. Перспективы роста связаны с развитием ИКТ и цифровой экономики.

В качестве позитивного примера можно отметить работу по расширению доступа российской мясной продукции на филиппинский рынок. Еще в прошлом году он был фактически закрыт для российских поставок, однако в результате совместной работы нашего торгового представительства и Россельхознадзора были аккредитованы 17 российских предприятий, сняты ограничения на поставки говядины, мяса птицы и продукции переработки животного происхождения, завершена процедура регионализации по свинине. Замечу, что Филиппины входят в число крупнейших мировых импортеров свинины: ежегодный объем импорта превышает 1,3 миллиона тонн, а потребление в 2025 году прогнозируется на уровне около 1,5 миллиона тонн.

Активно развивается и сотрудничество в сфере медицины и фармацевтики. В последние годы растут поставки российской медицинской продукции и оборудования. Толчком к такому взаимодействию стали поставки вакцины "Спутник V" в 2021 году. Здесь помнят о том, что в трудный период пандемии наша страна одной из первых протянула руку помощи. В 2022–2024 годы на филиппинском рынке было зарегистрировано 13 российских лекарственных препаратов, преимущественно противоопухолевых средств и иммуномодуляторов.

Планируется проведение межведомственных консультаций для создания условия по расширению присутствия российских производителей, включая поставки радиоактивных фармацевтических препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

– В конце ноября на Филиппинах начал работу первый "Русский центр", который способствует развитию культурных и образовательных обменов. Насколько высок интерес филиппинцев к русскому языку и культуре России? Планируется ли организовывать обмены между учебными заведениями двух стран?

– Интерес филиппинцев к русскому языку и культуре России мы оцениваем как устойчивый и, что особенно важно, он набирает темп. Это подтверждается конкретными результатами, достигнутыми в 2025 году.

Знаковым событием стало открытие в конце ноября первого на Филиппинах "Русского центра" Фонда "Русский мир", созданного на базе почетного консульства Российской Федерации в Себу. Мы рассматриваем центр как постоянно действующую культурно-образовательную площадку, где будут изучать русский язык, знакомиться с историей и культурой России, проводить лекции, выставки, встречи с представителями академических и творческих кругов. Примечательно, что в Центре уже ведутся онлайн-занятия по русскому языку для студентов и сотрудников филиппинских университетов, а также для всех заинтересованных. Намерены задействовать эту структуру в юбилейных мероприятиях.

Другим важным итогом года стала впервые проведенная на Филиппинах Конференция по русскому языку. В двухдневном мероприятии, организованном посольством в октябре, приняли участие более 80 человек: преподаватели, студенты, представители академического сообщества и просто филиппинцы, искренне заинтересованные в изучении русского языка и знакомстве с нашей культурой. Обсуждались современные методики преподавания, образовательные возможности в России, перспективы расширения академических контактов. Такой интерес носит не формальный, а живой и практический характер.

Что касается образовательных обменов, то они уже идут и являются важной составляющей российско-филиппинского гуманитарного сотрудничества. Между рядом российских (МГУ, МГИМО, СПбГУ) и филиппинских вузов (Манильский университет, "Новая Эра") действуют соглашения о сотрудничестве, а филиппинские студенты (хотя их пока немного) ежегодно приезжают на обучение в Россию по линии правительственной квоты Российской Федерации. Они осваивают самые разные специальности – от медицины и инженерных наук до гуманитарных дисциплин.

– Ранее замглавы министерства промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сообщил, что за 2024 год Филиппины посетили более 27 тысяч российских туристов, что на 19% больше показателя 2023 года. Какие регионы наиболее интересны для путешественников, а куда ехать не стоит? Насколько безопасно отправляться на Филиппины на фоне стихийных бедствий, которым подвержен архипелаг?

– По предварительным данным количество российских туристов, посетивших в этом году Филиппины – страну с богатыми природными красотами и биоразнообразием – уже превысило уровень 2024 года, по данным Минтуризма республики за январь-ноябрь – 27 460 человек. На рост турпотока будет влиять и открытие авиакомпанией "ИрАэро" прямых чартерных рейсов в конце октября из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай провинции Аклан, знаменитый своими белоснежными пляжами. К другим популярным курортам архипелага относится провинция Себу, предлагающая помимо отдыха на побережье культурные и природные достопримечательности. Интерес представляет и провинция Бохоль, получившая в 2023 г. статус Глобального геопарка ЮНЕСКО. Именно там находятся широко известные Шоколадные холмы и проживает, маленькая симпатичная обезьянка – долгопят, ставшая одним из национальных символов Филиппин. На острове Палаван протекает самая длинная Подземная река.

На Филиппинах, в целом безопасно, хотя на юге архипелага есть территории, где обстановка, по некоторым оценкам, не совсем благополучна. Архипелаг подвержен стихийным бедствиям, включая землетрясения, тайфуны – около 20 в год – и наводнения. Во время его посещения следует следить за оповещениями местных экстренных служб, а также заранее согласовать с авиаперевозчиком условия отмены или переноса рейсов в случае форс-мажора. Посольство в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию, публикует на своих ресурсах уведомления, и в случае необходимости обращается в местные компетентные органы для выяснения наличия среди пострадавших российских граждан. В любом случае рекомендуем нашим гражданам приобретать полис международного медицинского страхования.

– В конце октября был выполнен первый прямой рейс из России на Филиппины из Иркутска, а позже – из Хабаровска. Стоит ли в 2026 году ожидать увеличения числа перелетов между нашими странами? Планируется ли расширять количество направлений?

– Запуск прямых рейсов из Иркутска и Хабаровска авиакомпанией "ИрАэро" на остров Боракай стал важным шагом в повышении транспортной доступности Филиппин для российских туристов и деловых кругов. При сохранении устойчивого спроса и благоприятной рыночной конъюнктуры в 2026 году возможно увеличение частоты перелетов.

В настоящее время туристический сезон находится в активной фазе, и объективная оценка загрузки рейсов и спроса со стороны пассажиров будет возможна по итогам сезона. Окончательные результаты ожидаются весной 2026 году, по итогам которых компанией могут быть приняты решения о продлении полетной программы, увеличении частоты рейсов, а также о расширении географии полетов за счет открытия новых направлений. Губернаторы филиппинских провинций в общении со мной обращаются с подобными просьбами.