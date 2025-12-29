Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал школы пробуждать у детей активный интерес к науке - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/patrushev-2065481989.html
Патрушев призвал школы пробуждать у детей активный интерес к науке
Патрушев призвал школы пробуждать у детей активный интерес к науке - РИА Новости, 29.12.2025
Патрушев призвал школы пробуждать у детей активный интерес к науке
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал крайне важной задачей школ пробуждать у детей активный интерес к науке и... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:07:00+03:00
2025-12-29T18:07:00+03:00
общество
россия
рыбинск
ярославская область
николай патрушев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ri.ria.ru/20251209/nauka-2060540958.html
https://ria.ru/20251212/mishustin-2061651182.html
https://ria.ru/20251222/patrushev-2063870325.html
россия
рыбинск
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, рыбинск, ярославская область, николай патрушев, владимир путин
Общество, Россия, Рыбинск, Ярославская область, Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев призвал школы пробуждать у детей активный интерес к науке

Патрушев назвал важной задачей школ пробуждать у детей активный интерес к науке

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЫБИНСК (Ярославская обл.), 29 дек - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал крайне важной задачей школ пробуждать у детей активный интерес к науке и благодаря этому создать фундамент подготовки увлечённых инженеров.
"Безусловно, фундамент инженерного образования закладывается в школе. Именно школа даёт базовые знания по математике, физике, химии, биологии, информатике, на которые впоследствии укладываются профессиональные программы подготовки и переподготовки", - сказал Патрушев, выступая в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева (РГАТУ) на совещании по вопросам повышения эффективности подготовки инженерных кадров, в том числе для двигателестроения и судостроения. Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина.
Дети в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Курс на естественные науки. Школы сделают шаг к подготовке будущих ученых
9 декабря, 08:30
По данному направлению уже приняты меры, добавил Патрушев. Так, при поддержке индустриальных партнёров в Рыбинске создано 38 инженерных классов, в которых обучаются более 780 учеников, отметил он. По словам Патрушева, программой развития Рыбинского университета, утверждённой Минобрнауки РФ, предусмотрена организация инженерных классов во всех школах города.
"Крайне важно укреплять интерес школьников к науке и инженерной деятельности. Также требуется постоянно совершенствовать подходы к образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые позволят сформировать активный интерес детей к науке и технике.
Таким образом мы создадим фундамент, который будет поддерживать интерес к технологиям и инженерии на протяжении всей учебной жизни ребёнка, повышая шансы на подготовку квалифицированных и увлечённых специалистов в будущем", - подчеркнул Патрушев.
Он подчеркнул исключительную важность работы учителей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и главы правительств ЕАЭС посетили экспозицию музея Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мишустин поддержал проект по созданию единой сети научной инфраструктуры
12 декабря, 13:48
"Основа для технологического лидерства страны формируется, прежде всего, учителем, а это значит, что нужно серьёзно повышать требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам, добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей, устранить имеющийся дефицит преподавателей данных предметов. В целях реализации наших решений по восполнению дефицита учителей по математике и физике, повышению качества их подготовки на базе Рыбинского университета образован Центр инженерной физико-математической подготовки педагогов и наставников "Ресурс". Обучение в Центре осуществляется на основе цифровых лабораторий, позволяющих погрузиться в экспериментальную физику и освоить знания на реальных примерах", - сказал Патрушев.
С 2025 года в Ярославской области в целях реализации непрерывного образования при подготовке инженерных кадров реализуется пилотный проект по созданию "бесшовного" образования, который объединяет Рыбинский университет, среднюю школу № 1 и созданный на её базе детский сад, отметил помощник президента.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения
22 декабря, 15:44
 
ОбществоРоссияРыбинскЯрославская областьНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала