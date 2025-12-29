Патрушев призвал школы пробуждать у детей активный интерес к науке

"Крайне важно укреплять интерес школьников к науке и инженерной деятельности. Также требуется постоянно совершенствовать подходы к образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые позволят сформировать активный интерес детей к науке и технике.

Таким образом мы создадим фундамент, который будет поддерживать интерес к технологиям и инженерии на протяжении всей учебной жизни ребёнка, повышая шансы на подготовку квалифицированных и увлечённых специалистов в будущем", - подчеркнул Патрушев.

"Основа для технологического лидерства страны формируется, прежде всего, учителем, а это значит, что нужно серьёзно повышать требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам, добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей, устранить имеющийся дефицит преподавателей данных предметов. В целях реализации наших решений по восполнению дефицита учителей по математике и физике, повышению качества их подготовки на базе Рыбинского университета образован Центр инженерной физико-математической подготовки педагогов и наставников "Ресурс". Обучение в Центре осуществляется на основе цифровых лабораторий, позволяющих погрузиться в экспериментальную физику и освоить знания на реальных примерах", - сказал Патрушев.