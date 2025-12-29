Василий Орлов: Амурская область выполнила основные задачи на 2025 год

Среди стремительно развивающихся регионов Дальнего Востока очень высокие темпы показывает Амурская область. В Приамурье обновляется инфраструктура, появляются новые объекты – в частности, в будущем международном кампусе Амурского госуниверситета будут учиться как российские, так и китайские студенты. Провозная мощность двух магистралей – Байкало-амурской и Транссибирской – год от года растет. В регионе сформирован большой набор инвестпроектов в важных отраслях – например, в энергетике и сельском хозяйстве. О рецептах роста РИА Новости поговорило с губернатором региона Василием Орловым.

– Василий Александрович, поделитесь предварительными итогами года?

– Могу сказать, что все основные задачи, которые мы перед собой ставили на 2025 год, выполнены. Объем валового регионального продукта составит примерно 1 100 миллиардов рублей, это плюс 10% к результатам 2024 года. Тогда у нас впервые ВРП составил 1 триллион рублей, за пять лет увеличившись в два раза.

Уровень безработицы у нас ниже, чем в среднем по России, примерно 1%.

Объем инвестиций в основной капитал у нас в 2024 и 2025 годах приближается к 1 триллиону рублей. В прошлом году поставлен рекорд по инвестициям в основной капитал – 956 миллиардов рублей, в этом году цифра будет примерно такая же. Это лидирующий показатель в Дальневосточном федеральном округе.

Сформирован большой набор инвестиционных проектов в стратегических отраслях – сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, энергетике. Сегодня их 66 на 2,4 триллиона рублей. Из них 52 проекта – резиденты территории опережающего развития. В результате будет создано 18 тысяч рабочих мест.

– Где будете брать профессиональные кадры?

– У нас разработан проект международного кампуса Амурского госуниверситета. Сегодня ведется проектирование. Всего в кампусе будет обучаться до 1,5 тысячи студентов. У нас пять вузов, военное училище – ДВОКУ, которое в этом году получило статус гвардейского, одно из трех в стране. Все вузы активно взаимодействуют с крупными работодателями, которые представлены в регионе. Поэтому создание кампуса имеет принципиально важное значение. Есть поручение Правительства по этому поводу. Буквально два месяца назад мы открыли на территории кампуса ледовую арену, построенную на средства областного бюджета.

Главная задача кампуса – подготовка кадров для региональной экономики, потребность в которых очень высока. Также кампус будет участвовать в выполнении поручения президента по созданию в Благовещенске федерального центра российско-китайского делового сотрудничества.

Кампус участвует в этом процессе как базовая структура, которая готовит кадры. Это и российские студенты, и потенциально китайские. Сегодня у нас уже обучается около 500 китайских студентов, но можно увеличить их количество, запрос очень большой. В конечном итоге все эти специалисты будут находиться в нашем периметре и помогать выполнять задачу по укреплению взаимоотношений.

Мы заключаем соглашения по образовательным программам, в которых заинтересованы инвесторы. Сейчас у нас по программе специального профессионального образования работает около двух десятков колледжей. В последние годы динамика хорошая, процент трудоустроенных выпускников растет. Есть и лидеры, сельскохозяйственное направление очень хорошо работает, медицинский колледж тоже.

В этом году мы открыли шесть агроклассов в средних школах, из них четыре – в Благовещенске. По сути, те дети, которые учатся в этих школах, далеки от сельского хозяйства. Но родители переводят детей из других школ для того, чтобы они могли учиться в агроклассе. Потому что верят вместе со мной в то, что эта отрасль перспективна, в то, что специалисты будут востребованы. И сегодня сельское хозяйство – это уже не человек с плугом. Это человек, который может управлять беспилотными системами, роботами.

– Как идет создание Газохимического кластера? Какие перспективы у этого проекта?

– Процесс идет в графике, несмотря на сложности. Кластер представляет собой два завода-мегапроекта и ряд объектов поменьше. Один из мегапроектов – газоперерабатывающий завод "Газпрома", он готов, пятая линия сейчас проходит пусконаладку, в ближайшее время выйдет на установленную полную мощность. Другой мегапроект – газохимический комплекс компании "СИБУР". По плану в августе 2026 года он даст первую продукцию. Когда эти два завода выйдут на полную мощность, они будут производить 42 миллиарда кубометров товарного газа и 2,7 миллиона тонн полимеров.

Совместно с правительством России и с Минвостокразвития мы прорабатываем создание индустриального парка в непосредственной близости, определена площадка. Предусмотрен большой набор проектов, сегодня есть уже порядка десяти потенциальных резидентов. Мы со своей стороны обеспечиваем инвесторов инфраструктурой льготами в рамках территории опережающего развития.

В прошлом году построен и успешно работает завод по производству СПГ (сжиженного природного газа – ред.). Вторая линия должна быть построена в следующем году. СПГ очень востребован на зарубежных рынках, в первую очередь – на китайском. Сегодня ежедневно по автомобильному мосту через Амур мы отправляем 40-60 грузовиков с СПГ. С нового года это количество планируем увеличить до 100-110 машин, в том числе благодаря тому, что 25 декабря был открыт полноценный пункт пропуска. Его мощность составляла 850 машин в сутки. Но, я думаю, мы сможем увеличить до тысячи с небольшим машин в сутки.

Еще один проект в газовом кластере – это Свободненская ТЭС. "Газпром" принял решение построить еще одну ТЭС на 450 мегаватт.

Строится по графику газопровод-перемычка, который соединит "Восточную систему газоснабжения" и "Силу Сибири".

Теперь насчет санкций. Хочу отметить колоссальную работу "Газпрома" по импортозамещению. Причем это не обратный инжиниринг, когда воссоздают зарубежные запчасти, а собственные разработки.

© РИА Новости Губернатор Амурской области Василий Орлов © РИА Новости Губернатор Амурской области Василий Орлов

– Почему сегодня региональные власти уделяют особое внимание проектам альтернативной энергетики?

– Энергетика – одна из ключевых отраслей стратегии социально-экономического развития региона. Мы являемся лидером по выработке электроэнергии в ДФО.

По альтернативной энергетике у нас три проекта в работе. Один проект связан с солнечной энергетикой. Группа компаний "Хевел" планирует строительство в Октябрьском районе, уже выделено 1,1 тысячи гектаров земли, ведется проектирование. В 2027 году эта станция мощностью 650 мегаватт будет построена. У нас хорошие условия для альтернативной энергетики. Во-первых, у нас есть постоянная генерация в виде ГЭС, которая позволяет сохранять определенный баланс и избегать "рваной" подачи энергии в облачные дни. Хотя у нас 300 солнечных дней в году. Больше, чем в Сочи.

Хорошие условия у нас и для ветроэнергетики, с которой у нас связано два проекта. Площадки также подобраны, сегодня компании "Форвард Энерго" и "Росатом" прорабатывают вопросы логистики, доставки масштабных лопастей, для чего необходимо модернизировать дорожную инфраструктуру, усиливать мосты. Инвесторы у нас сильные, имеющие подобный опыт.

– Как развивается сельское хозяйство? Какие проекты делают агропром высокотехнологичным?

– Сельское хозяйство у нас – одна из стратегических отраслей. Мы традиционно лидер по выработке сельхозпродукции на Дальнем Востоке. У нас порядка 1 250 тысяч гектаров посевных площадей – больше, чем на всем остальном Дальнем Востоке, вместе взятом.

Мы каждый год работаем над увеличением урожайности. Мы собрали урожай 2,2 тысячи тонн, из которых соя – 1,7 тысячи. Это абсолютный рекорд. Увеличилась также средняя урожайность – 19 центнеров с гектара в среднем по области. Некоторые хозяйства собрали даже по 30 центнеров с гектара. Хороший результат мирового уровня.

Завершается строительство крупного маслоэкстракционного завода в Белогорске группой компаний "Содружество" – очень мощным инвестором. Завод будет построен в августе 2026 года. Его мощность составит 1 миллион тонн масличных в год. На этом заводе мы сможем перерабатывать не только сою, но и лен, масличный рапс. Теперь мы сможем с большей вариативностью подходить к севообороту. Хозяйства ждут этот проект, поскольку мы сможем всю масличную продукцию перерабатывать на территории области. И тем самым уйти от зависимости, которая у нас сейчас есть от зарубежных рынков. В основном, от Китая. Вне зависимости от того, какие отношения между странами, хочется не зависеть от монополиста.

К сожалению, европейский рынок нашей страны для нас почти недоступен. Стоимость перевозки продукции "съедает" почти всю прибыль. Поэтому для нас, конечно, важно перерабатывать у себя. Мы эту задачу для себя ставили еще семь лет назад, и в следующем году ее выполним.

Кроме того, отдельно хотел бы сказать по животноводству. Дополнительно к мерам федерального Минсельхоза мы выработали несколько решений, давали субсидии из регионального бюджета и помогали животноводам строить молочные комплексы. У нас за последние пять лет построено четыре комплекса, и в следующем году завершается строительство еще одного – на 1,8 тысячи коров. Мы планомерно идем к полному самообеспечению по молоку. Растут удои, качество скота.

Видим, что хорошо работает программа Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий". По этой программе мы строим и жилье, и социальную инфраструктуру, и дороги в селе.

В конце сентября у нас при поддержке Минсельхоза была впервые проведена сельхозвыставка – "АмурАгроФорум". Мы собрали крупные холдинги, производителей техники (в том числе из Китая и Белоруссии). Были представлены беспилотные технологии. В том числе трактора. Сейчас я дал поручение региональному Минсельхозу по разработке дополнительных мер поддержки для стимулирования предприятий, внедряющих беспилотные технологии.

В рамках региональных дополнительных программ мы помогаем строить качественное жилье. Мы субсидируем из областного бюджета 30 тысяч рублей для предприятий, которые строят для работников жилье. Приезжает молодежь, готовая в этих домах жить. А с учетом дальневосточной ипотеки эта программа становится очень выгодной. В том числе и для сельхозпредприятий.

Амурская область – единственный в России регион, где полностью запрещено использование иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве. У нас работают только граждане России. Первые решения, шесть лет назад, были очень болезненными. Работодатели были против. Гораздо проще было привезти работников из-за рубежа. Никаких социальных решений – школ, поликлиник. Заболел человек – обратно уехал. Естественно, это приводило к катастрофической деградации села, отсутствию работы. Сейчас в агроотрасли мы ставим рекорды. И делаем это без привлечения иностранной рабочей силы.

– Какие проекты реализуются в транспортно-логистической сфере?

– В этом году зампред правительства России Марат Хуснуллин вручил нам "Золотой каток" – высшую правительственную награду за реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". В этом году мы – единственный награжденный регион на Дальнем Востоке. Притом получаем ее два года подряд.

У нас проходят две железнодорожные магистрали – Транссиб и БАМ. Если в 2018 году их провозная мощность составляла 120 миллионов тонн в год, то в 2024 году уже 180, в 1,5 раза больше. Задача к 2032 году – увеличить перевозки до 270 миллионов тонн в год. Это, конечно, колоссальная работа – вторые пути, мосты, тоннели, обеспечение энергией.

Некоторые населенные пункты не имеют путепроводов. Сейчас межпоездные интервалы сокращаются, и люди могут часами стоять, ожидая, пока поднимется шлагбаум. Поэтому у нас разработана программа строительства семи путепроводов. Несколько лет назад появился путепровод в Свободном, и в 2025 году было завершено строительство еще двух путепроводов через Транссиб – в Новобурейске, буквально на днях, и в Серышеве. Четвертый, в Белогорске, – строится с опережением графика. Три путепровода у нас в перспективе – в Возжаевке, в Завитинском районе и в Благовещенске. Последний – самый дорогой и сложный. Но он нам нужен, потому что город – один из наиболее динамично развивающихся на Дальнем Востоке. И путепровод свяжет между собой центральную и северную части.

Впервые в истории 29 декабря аэропорт Благовещенска принял миллионного пассажира 2025 года. Таким образом, мы вошли в число аэропортов-миллионников. Пассажирский терминал сейчас полностью готов. Ориентировочно в мае мы начнем обслуживать международные рейсы. Аэропорт построен по концессии, обеспечен всем необходимым, в том числе телетрапами. Полностью отремонтирована вся аэродромная инфраструктура, построена по поручению президента вторая взлетно-посадочная полоса. Сегодня наш аэропорт может принимать все типы самолетов.

Еще один вид транспорта можно назвать экзотическим. Это международная канатная дорога, не имеющая аналогов в мире. Она строится в Благовещенске, строительство находится на финальной стадии. Ориентировочно она будет готова в конце мая, но, думаю, нужно будет еще пара месяцев для пусконаладки, выстраивания административных процедур, организации международного пункта пропуска. Мы сегодня активно взаимодействуем с "Росгранстроем", Гостехнадзором – со структурами, отвечающими за безопасность, скорость оформления. Самый сложный этап пройден. Были санкционные решения французской компании, которая отказалась выполнять свои обязательства. Но мы нашли все решения: все оборудование поставлено, канаты натянуты, кабины на 110 человек изготовлены. Мы рассчитываем, что канатная дорога станет нашей визитной карточкой, а ее запуск очень серьезно скажется на туристическом потенциале, потому что решения по безвизу, которые были взаимно приняты нашими странами, предоставляют нам огромную возможность.

– В регионе находится уникальный объект – космодром "Восточный". Что сегодня происходит там?

– Космодром "Восточный" развивается в соответствии с установленным планом. Проведен 21 пуск – последний 28 декабря. "Роскосмос" работает над перспективой перевода на космодром пилотированных пусков.

Сегодня на космодроме строится и модернизируется инфраструктура, возводится жилье. По поручению президента правительство России утвердило мастер-план развития агломерации Свободный – Циолковский. Утвержден перечень проектов, понятна их стоимость, определены источники финансирования. Мастер-план включает порядка 20 проектов общей стоимостью 27 миллиардов рублей.

– Как развивается российско-китайское сотрудничество на уровне региона?

– Российско-китайское деловое сотрудничество – сложная задача, миссия. Эта большая задача включает строительство экспоцентра на "Золотой миле" – 40-гектарной намывной территории. Рядом за частные инвестиции возводится пятизвездочная гостиница. В 2027 планируется, что она будет построена.

Экспоцентр – сооружение площадью 30 тысяч квадратных метров. Там будет оборудован зал для проведения форумных мероприятий на 3 тысячи человек. Он будет соответствовать всем требованиям безопасности.

Там будут представлены экспозиции российских регионов и компаний, заинтересованных на выходе на китайский рынок. Это та самая точка притяжения, которая может простимулировать бизнес-туризм в Благовещенске.

У нас есть что посмотреть и китайским туристам. У нас в октябре 2025 года при поддержке "Сбера" был открыт уникальный Дом российско-китайской дружбы. По последнему слову техники там оборудован музей.

В следующем году мы сдаем Динопарк. Около месяца назад был открыт детский космоцентр. Это все располагается неподалеку от крупнейшего Евразии сухого фонтана на 2,7 тысячи струй. Фонтан "танцующий", с лазерным шоу.

Китайские партнеры строят у себя похожую инфраструктуру, где китайские компании, заинтересованные в выходе на российский рынок, смогут себя презентовать. У нас "АмурЭкспоФорум" проводится одновременно с российско-китайским ЭКСПО в Харбине. В эти три дня в Благовещенске проводится выездная площадка Восточного экономического форума, а в Хэйхэ в эти же дни работает выездная площадка Харбинского ЭКСПО. Мы очень рассчитываем, что в перспективе Благовещенск станет интересным центром для бизнеса.

– Как вы планируете встречать Новый год? Что хотели бы пожелать нашим читателям?

– Я планирую провести праздники в любимом Благовещенске, с семьей. Мы с друзьями 1 января собираемся в баню, детей искупаем в бассейне. Такая у нас традиция. У нас на центральной площади стоит очень большая красивая горка с прекрасной иллюминацией, каток. Кстати, мы многие вещи подсматриваем в Москве, стараемся повторить. Потому что Благовещенск – это лицо страны. И наш берег очень хорошо видно с китайской стороны.