Опрос показал отношение россиян к прямой линии
15:27 29.12.2025 (обновлено: 16:03 29.12.2025)
Опрос показал отношение россиян к прямой линии
Почти половине россиян (44%) понравилось, как президент России Владимир Путин отвечал на вопросы во время прямой линии с главой государства, следует из опроса,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:27:00+03:00
2025-12-29T16:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Опрос показал отношение россиян к прямой линии

ФОМ: 44% россиян понравилось, как Путин отвечал на вопросы во время прямой линии

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти половине россиян (44%) понравилось, как президент России Владимир Путин отвечал на вопросы во время прямой линии с главой государства, следует из опроса, опубликованного на сайте ФОМ.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
Каждому четвертому гражданину РФ (44%) понравилось, как Путин отвечал на вопросы во время прямой линии. При этом их мнение не разделяют 5%. В то же время большинство респондентов (64%) признались, что им интересно смотреть сюжеты и телепередачи, где президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. В свою очередь свыше четверти опрошенных (28%) не испытывают интереса к подобным передачам.
Согласно опросу ФОМ, 39% россиян видели какие-то отрывки из прямой линии Путина, а 15% граждан РФ посмотрели программу полностью. По мнению свыше трети респондентов (36%), вопросы, заданные Путину на прямой линии, были хорошими и интересными. С ними не согласны 7% участников опроса.
По результатам опроса, 45% россиян уверены, что президент отвечал на вопросы искренне. В то же время в искренности ответов Путина усомнились лишь 4% респондентов.
Как показал опрос ФОМ, 63% граждан РФ считают, что прямая линия с Путиным сказывается на положении дел в стране. Противоположного мнения придерживаются 25% опрошенных.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 19-22 декабря 2025 года среди 1,5 тысячи россиян из 97 населенных пунктов 51 субъекта РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Общество Россия Владимир Путин Фонд "Общественное мнение" ФОМнибус Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
